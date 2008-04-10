دولت به دنبال استفاده از فرصت خدمت ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، دکتر ابراهیم عزیزی ظهر امروز در مسجد جامع نیشابور در جمع مردم افزود: دولت بر اساس آموزه های اسلام درسفرهای استانی به گونه ای رفتار می کند که اوقاتی را به گفتگو با مردم بدون حضور محافظ اختصاص دهد و این می تواند در احوال مردم، تحول ایجاد کند و آثار مادی و معنوی برای مردم داشته باشد .

وی تصریح کرد: دولت د رسفرهای استانی بیش از پیش در اطلاع مشکلات مردمی قرار می گیرد و چون به صورت مستقیم در جریان موضوع قرار می گیرد، آگاهانه تر می تواند مسائل را پیگیری و طرح برنامه بهتری مصوب کند.

وی ادامه داد: ارتباطات مردم با اعضای هیئت دولت در سفرهای استانی به این معناست که دولت از مردم، جدا نیست.

عزیزی ادامه داد: هر وقت در کشور، انقلابی کار شده است، موفق بوده ایم و اگر در کارهای اداری نیز انقلابی کارشود موفق خواهیم بود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه ایران اسلامی در سال نوآوری و شکوفایی بتواند گامهای موثری را در ایجاد تمدن اسلامی بپیماید گفت: کارگزاران نظام باید متخلق به صفات مهدوی، ولایی، جهادی ایثار، خدا ترس، اهل مراقبه و ... باشند.

در پایان این مراسم معاون رئیس جمهور در میان مردم حضور یافت و به مدت نیم ساعت با مردم گفتگو کرد و با حضور معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار نیشابور به مشکلات ایشان پاسخ گفت.