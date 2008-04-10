شورای عالی استانها از پایان نامه های با موضوع شورا استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زارعی در نطق پیش از دستور هفتمین اجلاس شورای عالی استانها با بیان این مطلب افزود: شاید سالانه تنها 20 پایان نامه در موضوع شوراها کار شود که شورای عالی استانها می تواند با گردآوری این پایان نامه ها از آنها استفاده کند.

وی همچنین خواستار شکل گیری مرکز پژوهش ها در شورای عالی استانها شد و گفت: با شکل گیری این مرکز و قرارداد با کارشناسان، اعضای شورا به راحتی می توانند از ایده های آنها به صورت کارشناسی استفاده کنند.

به گفته زارعی، با توجه به سال شکوفایی و نوآوری محل گردآوری ایده ها می تواند شورای عالی استانها باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحقق نیافتن مدیریت واحد شهری اشاره کرد و گفت: در دولت کمیته های مختلفی برای این موضوع شکل گرفته و رئیس جمهور هم بر این مسئله تاکید دارند اما تاکنون محقق نشده است.

وی گفت: پیشنهاد می کنم با شهرداری های کل کشور مکاتبه صورت گیرد و از آنها استعلام شود کدامیک از 23 وظیفه ای که در برنامه سوم و چهارم توسعه باید به شهرداری ها واگذار شود را می توانند تحویل بگیرند.

وی همچنین به اصل هفتم قانون اساسی که شوراها را از ارکان نظام می دانند و فراموش شدن این اصل در بین مسئولان اشاره کرد و گفت: باید ساز و کاری برای اجرایی شدن این اصل چیده شود.

وی در پایان سخنان خود خواستار آموزش مدیران دولتی درباره وظایف شوراها شد تا شوراها به آنها بهتر شناسانده شوند.