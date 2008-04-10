جوامع بین المللی از قابلیتهای فرهنگی ایران در هراسند

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در حاشیه افتتاح دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار افزود: قابلیت فرهنگی سرمایه و کمیابی است که در کمتر نقطهای از دنیا یافت میشود و پیشرفت در حوزههای علمی بستری مناسبی برای انتقال قابلیتهای ارزشمند فرهنگی کشور است.
وزیر کشور تاکید کرد: برای ارائه قابلیتهای فرهنگی باید ظرف و بستهبندی مناسبی ایجاد کرد.
وی اظهار داشت: کشور به سرعت در حال پر کردن فاصله خود با کشورهای پیشرفته و رساندن خود به قافله توسعه است و اینجا نقطه ای است که تحول بزرگی ایجاد شده و قابلیت فرهنگی ظهور می کند.
وزیر کشور ادامه داد: جهش علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری در کشور، جهش بسیار ارزنده و افتخارآمیز است است و هم اکنون نیز جایگاه علمی کشور به مجموعه ۳۰ کشور تولیدکننده علم ارتقا یافته و در منطقه نیز دارای جایگاه علمی ارزندهای هستیم.
پورمحمدی با توجه به رشد قابل توجه تولید مقالات علمی و پژوهشی در سال ۸۶بیان کرد: در این سال بیش از ۹هزار مقاله علمی تولید شده که این تعداد نزدیک به تعداد مقالات ارائه شده در طی برنامه پنج ساله سوم است که ۱۲ هزار مقاله بود.
وی رشد علمی کشور را از نظر کمی و کیفی مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: حجم سرمایهگذاری در ابعاد مختلف و در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی نیز افزایش قابل ملاحظه داشته است.
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