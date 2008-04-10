جوامع بین المللی از قابلیتهای فرهنگی ایران در هراسند

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در حاشیه افتتاح دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار افزود: قابلیت فرهنگی سرمایه و کمیابی است که در کمتر نقطه‌ای از دنیا یافت می‌شود و پیشرفت در حوزه‌های علمی بستری مناسبی برای انتقال قابلیتهای ارزشمند فرهنگی کشور است.

وزیر کشور تاکید کرد: برای ارائه قابلیتهای فرهنگی باید ظرف و بسته‌بندی مناسبی ایجاد کرد.

وی اظهار داشت: کشور به سرعت در حال پر کردن فاصله خود با کشورهای پیشرفته و رساندن خود به قافله توسعه است و اینجا نقطه ای است که تحول بزرگی ایجاد شده و قابلیت فرهنگی ظهور می کند.

وزیر کشور ادامه داد: جهش علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری در کشور، جهش بسیار ارزنده و افتخارآمیز است است و هم اکنون نیز جایگاه علمی کشور به مجموعه ‪۳۰‬ کشور تولیدکننده علم ارتقا یافته و در منطقه نیز دارای جایگاه علمی ارزنده‌ای هستیم.

پورمحمدی با توجه به رشد قابل توجه تولید مقالات علمی و پژوهشی در سال ‪ ۸۶‬بیان کرد: در این سال بیش از ‪ ۹‬هزار مقاله علمی تولید شده که این تعداد نزدیک به تعداد مقالات ارائه شده در طی برنامه پنج ساله سوم است که ‪۱۲‬ هزار مقاله بود.

وی رشد علمی کشور را از نظر کمی و کیفی مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: حجم سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف و در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی نیز افزایش قابل ملاحظه داشته است.

