به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان در سخنانی، اظهار داشت: باتوجه‌به گزارش همیاران محیط‌زیست مبنی بر ورود یک گروه شکارچی غیرمجاز در سطح حوزه شهرستان خرم‌آباد، بلافاصله نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست این اداره کل به محل موردنظر عزیمت کرده که موفق شدند این متخلفین را شناسایی و طی عملیاتی آنها را دستگیر کنند.

وی افزود: پس از دستگیری این متخلفین و بازرسی از وسیله نقلیه آنها، لاشه یک رأس گراز وحشی، به همراه یک قبضه اسلحه شکاری و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، ادامه داد: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورت‌جلسه اولیه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

فرمان پور، ضمن هشدار به متخلفین زیست‌محیطی در خصوص عواقب هرگونه شکار و صید غیرمجاز و برخورد قاطعانه و بدون اغماض سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه قضا با این افراد، از همه دوستداران محیط‌زیست درخواست کرد هرگونه تخلف زیست‌محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا دراسرع‌وقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.