افزایش یارانه های سازمان توسعه تجارت برای اعزام هیئتهای تجاری به عـراق

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر مهدی غضنفری ظهر امروز در بازدید از نمایشگاه مشهد افزود: حمایتهای یارانه ای 30 تا 50 درصدی از اعزام هیاتهای تجاری همچنان به قوت خود باقی است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در این راستا به دلیل شرایط خاص و ویژه کشور عراق یارانه ها فقط در خصوص این کشور افزایش دارد.

وی اظهار داشت: در حوزه صادرات کشور نمایشگاه ها هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده اند.

غضنفری عنوان کرد: نمایش توانمندیها به بازدید کننده خارجی هدفی غائی است و در رسیدن به این هدف نمایشگاهها هنوز جایگاه خود را پیدا نکردند اما البته با در نظر نگرفتن این هدف غائی، نمایشگاه های کشوررشد خوبی داشتند.

معاون وزیر بازرگانی همچنین خاطر نشان کرد: به طور سنتی خارجی ها کالاهای خود را به نمایش می گذارند و بازدید کننده ایرانی است ولی هدف اصلی نمایش توانمندی های ایران به خارجیهاست که افزایش تولید و توسعه صادرات را به دنبال دارد.

غضنفری همچنین تصریح کرد: انتظار ما از مجموعه نمایشگاهی کشور این است که از توانمندیهای خود برای عرضه کالای ایرانی و جذب بازدید کننده خارجی استفاده کند.

وی در خصوص حمایت سازمان از بخش نمایشگاهی کشور گفت: ما همچنان از یارانه ها برای هزینه ها به خصوص ساخت و ساز کمک می کنیم البته به شرطی که مالکیت نمایشگاه بخش خصوصی باشد و پرداخت این کمکها متناسب با پیشرفت پروژه ها صورت می گیرد.

مهدی غضنفری که در سفر استانی رئیس جمهور به خراسان رضوی او را همراهی می کند در بازدید از پروژه های احداث شده و در حال احداث نمایشگاه بین المللی مشهد فعالیتهای نمایشگاه مشهد را بسیار خوب و علمی ارزیابی کرد و گفت: امیدوارم نمایشگاه مشهد همیشه پیشتاز نمایشگاههای کشور باشد.