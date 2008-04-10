آموزش و پرورش خطاب اصلی سال نوآوری و شکوفایی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین افسری ظهر امروز در مراسم افتتاح هنرستان شهید کاظمیان مشهد افزود: سال نوآوری و شکوفایی در بستر آموزش و پرورش رشد خواهد کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در خراسان رضو ی410 هنرستان وجود دارد که از این تعداد 180 هنرستان دخترانه و 230 هنرستان پسرانه هستند.

افسری افزود: 38 درصد دانش آموزان متوسطه استان مشغول به تحصیل در هنرستانها هستند که این رقم درصد قابل ملاحظه ای در برنامه توسعه لحاظ می شود.

وی با اشاره به این مهم که ایجاد و تجهیز مدارس شبانه روزی مهمترین هدف در تخصیص اعتبارهاست، تاکید کرد: ایجاد مدارس شبانه روزی گامی نو در جهت اجرای عدالت آموزشی است.