آذربایجان غربی فضای نمایشگاهی برای برگزاری نمایشگاه کتاب ندارد

محسن غفاری آذر ظهر امروز در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : موافقت نامه لازم برای برگزاری نمایشگاه علوم قرآنی در مرداد سال جاری را از وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده ایم ولی به دلیل پر بودن ظرفیت نمایشگاهی استان نمی توانیم آن را برگزار کنیم.

وی با اشاه به اینکه در سال های گذشته نمایشگاه های کتاب در استان با استقبال گسترده مردم استان مواجه شده است، اظهارداشت: برگزاری این نمایشگاه یک نیاز اساسی و مورد طلب مردم استان است.

وی ابراز امیدواری کرد : مسئولان استان تدابیری را اتخاذ کنند تا نمایشگاه کتاب در سال جاری در استان برگزار شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین نبود فضاها و مراکز فرهنگی در مرکزیت شهر ارومیه را از دیگر مشکلات پیش روی این اداره کل اعلام کرد و افزود: تعداد برنامه های فرهنگی در استان زیاد است ولی ما از پانل خاص نمایشگاهی که برنامه های را برای عموم مردم به نمایش بگذارد محروم هستیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری شهرداری ارومیه و استانداری آذربایجان غربی در چند حوزه در داخل شهر ارومیه در زیربنای 1000 متر بتوانیم اماکنی را آماده کنیم و در آنها به اجرای برنامه های فرهنگی در راستای تعمق باورهای دینی مردم بپردازیم.