ساحلی بازان سایپا به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره مسابقات والیبال ساحلی تور آسیا- اقیانوسیه موسوم به "گوماسنگ سون" روز گذشته با حضور 22 تیم در 8 گروه در شهر پاتالونگ تایلند آغاز شد که تیم سایپا در گروه اول این رقابت ها دو دیدار خود را با کسب یک پیروزی و تحمل یک شکست پشت سر گذاشت.

تیم سایپا در دیدار اول مقابل تیم اول اندونزی (قهرمان آسیا) در یک مسابقه نزدیک و دیدنی با ست های (21-19) و (23-21) نتیجه را با امتیاز 2 بر صفر واگذار کرد.

نماینده ایران در دومین دیدار خود که صبح امروز برگزار شد در برابر تیم مالزی با نتیجه 2 بر صفر و ست های (8-21) و (12-21) به پیروزی رسید.

تیم سایپا با کسب این پیروزی در میان 16 تیم برتر مسابقات قرار گرفت و در صورتی که بتواند در دیدار بعدی تیم اول چین (نایب قهرمان آسیا) را شکست دهد به جمع 8 تیم برتر رقابت های والیبال ساحلی تور آسیا- اقیانوسیه راه خواهد یافت.

مسابقات والیبال ساحلی تور آسیا - اقیانوسیه تا 23 فروردین ماه در شهر پاتالونگ تایلند پیگیری خواهد شد. پس از پایان این رقابت ها تیم سایپا به شهر "سانخولا" تایلند می رود تا در تور والیبال ساحلی این شهر حضور یابد.