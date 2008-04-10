اجرایی شدن اصل 44 محور شکوفایی اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله حیدری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود : اجرایی شدن اصل 44 در سال جدید ، اقتصاد ایران را به کلی متحول می کند.

وی با اشاره به اینکه مفاد سیاست های کلی اصل 44 منتظر تصویب مجمع تشخیص نظام است گفت: مهمترین نوآوری و شکوفایی اقتصادی کشور در سال جدید ، اجرایی شدن سیاست های اصل 44 بعد از 30 سال خواهد بود.

حیدری با اشاره به تقسیم بندی اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاون در قانون اساسی گفت: متاسفانه بر اثر اتخاذ سیاست های بسته اقتصادی طی سالیان گذشته، بخش خصوصی و تعاون از جایگاه قابل قبولی در فعالیت های اقتصادی برخوردار نشده است.

حیدری با اشاره به اینکه در حال حاضر 80 درصد اقتصاد ایران در دست دولت است، گفت: هم اکنون بخش خصوصی 15 درصد و بخش تعاون نیز تنها پنج درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: در صورت عملی شدن اصل 44، نسبت تصدی گری دولت در اقتصاد ملی برعکس شده و بخش خصوصی و تعاون 80 درصد اقتصاد کشور را به دست می گیرند.

این مقام مسئول در صندوق تعاون کشور با اشاره به اینکه تحول در اقتصاد ملی یک شبه محقق نمی شود افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در صورت تصویب و ابلاغ سیاست های اصل 44 ، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا سال 93 به بیش از 25 درصد خواهد رسید.

وی به فعالیت های انجام شده برای ورود تعاون به فعالیت های گسترده اقتصادی اشاره کرد و افزود: تاسیس بانک توسعه تعاون مهمترین رویداد بخش تعاون پس از ابلاغ اصل 44 در سال جاری خواهد بود.

حیدری با اشاره به اینکه اساسنامه بانک تعاون تدوین و اقدامات اولیه آن در دولت انجام شده است افزود: پیش بنی می شود بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 5 هزار میلیارد ریالی تا 3 ماه آینده در کشور تاسیس شود.

وی در پاسخ به این سئوال که با تاسیس بانک توسعه تعاون ، سرنوشت صندوق تعاون کشور چه خواهد شد گفت: بر اساس طرح یاد شده ، صندوق تعاون در دو بخش بانک توسعه تعاون و نیز صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی ها ادغام می شود.

به گفته حیدری ، پس از راه اندازی بانک توسعه تعاون در کشور ، شعبات صندوق تعاون به شعبات بانک توسعه تعاون تغییر می یابند.

مدیر امور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح های صندوق تعاون کشور تاسیس بانک توسعه تعاون را بزرگترین تحول فعالیت بخش تعاون در کشور دانست و گفت: صندوق تعاون کشور به لحاظ قانونی با محدودیت های بسیاری روبرو بوده و قادر به ارایه خدمات مناسب و گسترده به شرکت های تعاونی و اعضای تعاونی ها نیست.

آیت الله حیدری در عین حال تصریح کرد : با تغییر ساختار صندوق تعاون و راه اندازی بانک توسعه تعاون ، از این پس امکان ارایه خدمات گسترده بانکی همچون گشایش اعتبارهای خارجی ، صدور دسته چک و ... برای اعضا فراهم می شود.

وی در ادامه به انتقادات مطرح شده نسبت به تاسیس بانک توسعه تعاون به صورت دولتی اشاره کرد و گفت : برخی از افراد با استناد به سیاست های کلی اصل 44 و لزوم واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی، تاسیس یک بانک دولتی را مغایر این اصل می دانند.

حیدری در عین حال یادآور شد: واگذاری بانک توسعه تعاون به بخش خصوصی منطقی نیست چراکه در تمام دنیا نیز دولت ها به منظور حمایت از بخش تعاون نقش برجسته ای دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تسهیلات اعطا شده از سوی صندوق تعاون کشور در سال گذشته اظهار داشت : در سال گذشته بیش از 4 هزار و 400 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بخش تعاون کشور قرار گرفته است.

مدیر امور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح های صندوق تعاون کشور خاطرنشان کرد: این میزان اعتبارات تنها 5 درصد نیازهای بخش تعاون را تامین کرده و باید برای رفع نیاز طرح های تعاونی چاره ای اندیشه شود.

وی همچنین در ادامه در خصوص تسهیلات پیش بینی شده در طرح مسکن مهر گفت: بر اساس طرح دولت محترم در سال گذشته برای یک میلیون نفر زمین واگذار شده و طبق برنامه 3 میلیون نفر نیز در سال 87 زمین 99 ساله دریافت خواهند کرد.

حیدری با اشاره به اینکه کل موجودی صندوق تعاون کشور 100 میلیارد تومان است تصریح کرد: با شرایط کنونی امکان ارایه تسهیلات 50 میلیون ریالی برای تمام 4 میلیون نفر متقاضی اشاره شده در طرح مسکن مهر وجود ندارد.

به گفته وی، لازم است دولت نسبت به تامین منابع اعتباری تسهیلات 50 میلیون ریالی طرح مسکن مهر در سال جاری چاره ای اندیشه کند.