اجرای برنامه های خصوصی سازی در 18 شهرداری آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرپرست دفتر امور شهری استانداری آذربایجان غربی ظهر امروز در نخستین جلسه هماهنگی مدیران حوزه معاونت عمرانی که با حضور معاون امور عمرانی استاندار برگزار شد گفت: در راستای کاهش تصدی گری در امور شهرداریها و ارتقاء شاخص های مدیریت شهری، امسال در بیش از 50 درصد از شهرداریهای استان امور مربوط به خدمات شهری به بخش خصوصی واگذار می شود.

علی داداش زاده افزود: راه اندازی سیستم یکچارچه مدیریت شهری، توسعه شهرداری الکترونیکی، بکارگیری شیوه های نو در حوزه های مختلف مدیریت شهری و مکانیزاسیون خدمات شهری از برنامه های این حوزه در سال جاری است.

وی در ادامه اصلاح چارت سازمانی و ساختار نیروی انسانی و اصلاح ساختار بودجه نویسی در شهرداریهای و ارتقاء دانش فنی کارشناسان شهرداریها استان را از دیگر برنامه های دفتر امور شهری استانداری آذربایجان غربی در سال جدید عنوان کرد.

هم اکنون 36 شهرداری در آذربایجان غربی برای ارائه خدمات بهینه شهری به شهروندان تلاش می کنند.