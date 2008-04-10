  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۷:۰۰

امروز برگزار شد:

مراسم نهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در ستاد ارتش

مراسم نهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در ستاد ارتش

مراسم نهمین سالگرد شهادت امیر سرافراز اسلام سپهبد علی صیاد شیرازی با حضور جمع زیادی از فرماندهان، روسا، مدیران و کارکنان نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده های معظم شهدا در مسجد امام خمینی (ره) ستاد ارتش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم آیت الله سید احمد خاتمی نماینده خبرگان رهبری وامام جمعه موقت تهران طی سخنانی بهترین پاداش مردان مجاهد در راه خدا را شهادت خواند و افزود: اگر این شهید عزیز جز با شهادت از این دنیا می رفت کم لطفی بود زیرا این انسان مومن و خدا جو همواره در جهبه های نبرد و سایر سنگرها درجهاد در راه خدا بود و هیچ گاه به دشمن پشت نکرد و از مسئولیت شانه خالی ننمود.

خاتمی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: اگر کسی برای خدا نجنگد و برخورد منافقانه داشته باشد در خفت می میرد چرا که ازدیدگاه قرآن منافق به حساب می آید و بهترین مکان برای اثبات خلوص میدان جنگ است زیرا انسان از عزیزترین چیز که همانا جانش می باشد باید بگذرد و این شهید بزرگوار با ایثار، فداکاری واخلاص در راه اسلام مجاهدت کرده و به شهادت رسید.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنانش به مقام و منزلت شهدا در نزد پروردگار اشاره و خاطرنشان کرد: شهدا سئوال قبر ندارند زیرا قبل از آن امتحان خود را پس داده اند و حتی قبور شهدا مکانهای نورانی و مقدسی است که روایت شده مستحب است انسان  با وضو در آن حضور یابد و شهید در روز قیامت می تواند هفتاد نفر را شفاعت نماید.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره این شهید عالی مقام اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب در توصیف افراد با دقت و توجه ویژه عمل می نمایند و در آن مبالغه راهی ندارد. لذا اگر شهید صیاد شیرازی را امیر سرافراز ارتش اسلام، سرباز صادق و فداکار دین و قرآن و نظامی مومن، پارسا و پرهیزکار توصیف نموده اند نشان از شخصیت والای این شهید گرانقدر دارد. زیرا اینگونه سربازان مخلص و فداکار مصداق فالجنود باذن الله حصون الرعیه و زین الولاه و عزالدین سبل الامن و ... هستند که دژهای مستحکم است، مایه زینت حاکمان، عزت دین و امنیت راه ها می باشند.

این گزارش حاکی است قبل از سخنان سید احمد خاتمی، حاضران ضمن قرائت زیارت عاشورا و مداحان اهل بیت عصمت وطهارات با نوحه خوانی و ذکر مصیبت فضای محفل را نورانی ساختند.

کد مطلب 663124

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها