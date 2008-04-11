شالکه و برمن دومی را هدف گرفته اند / بایرن با دورتموند دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه که چهارشنبه با شکست مقابل بارسلونا از دور رقابت های لیگ قهرمانان کنار رفت، فردا در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های بوندس لیگا در وزراشتادیون میهمان وردربرمن است. برمن هم که در فاصله یک امتیازی این تیم قرار دارد، هدفی جز نایب قهرمانی در رقابت های این فصل ندارد و پیروزی در این دیدار می تواند این تیم را به خواسته اش نزدیک کند.

بایرن مونیخ، صدرنشین رقابت های بوندس لیگا، روز یکشنبه در آلیانز آرنا میزبان دورتموند است. بایرن در آستانه قهرمانی زودهنگام رقابت های این فصل قرار دارد منوط به اینکه چند دیدار آتی خود را با پیروزی پشت سر بگذارد. برنامه کامل رقابت های این هفته به شرح زیر است:



جمعه 23/1/87

* نورنبرگ - ولفسبورگ

شنبه 24/1/87

* بوخوم - هرتابرلین

* انرگی کوتبوس - آرمنیا بیله فلد

* هامبورگ - دویسبورگ

* هانوفر - اینتراخت فرانکفورت

* کارلسروهه - هانزاروستوک

* وردربرمن - شالکه

یکشنبه 25/1/87

* بایرلورکوزن - اشتوتگارت

* بایرن مونیخ - بروسیا دورتموند

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 57 امتیاز

2- شالکه 48 امتیاز

3- هامبورگ 47 امتیاز(تفاضل گل 17+)

4- وردربرمن 47 امتیاز(تفاضل گل 16+)

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16- هانزاروستوک 24 امتیاز

17- نورنبرگ 23 امتیاز

18- دویسبورگ 22 امتیاز