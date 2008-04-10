سن امید به زندگی در میاندوآب به 75 سال رسید

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، حبیب جلالی ظهر امروز در همایش سلامت این شهرستان افزود: این میزان نسبت به پنج سال پیش بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است.

وی با بیان اینکه صددرصد جمعیت این شهرستان زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار دارند، اظهارداشت: هم اکنون ‪ ۱۴۴ ‬ هزار نفر از جمعیت روستایی این شهرستان زیر پوشش بیمه خدمات درمانی و پزشک خانواده قرار دارند .

وی میزان زایمان ایمن در این شهرستان را بیش از 98 درصد عنوان کرد و افزود: میزان مرگ و میر در میان نوزادان نیز در حد استانداردهای ملی است .

جلالی، تعداد مراکز بهداشتی و درمانی میاندوآب را ‪ ۱۶ ‬ واحد عنوان کرد و گفت: در این مراکز ‪ ۲۹ ‬ پزشک و ‪ ۲۵ ‬ ماما کار خدمات رسانی به مراجعین را انجام می‌دهند .

فرماندار میاندوآب نیز در این همایش با اشاره به توسعه قابل توجه بهداشت و پیشرفت‌های درمانی در کشور گفت: در سالهای بعد از انقلاب در بخش بهداشت و درمان کشور یک تحول عظیمی روی داده که مرهون توجه حضرت امام خمینی (ره) و خون شهداست .

مجید سیف حقیقت، آموزه‌های دینی و توجه مردم به مسایل شرعی و اخلاقی را نیز در توسعه بهداشت و بهبود کیفیت درمان موثر دانست و اظهارداشت: جامعه اسلامی، بسیاری از مسایلی را که جوامع غیردینی با آن روبرو هستند، ندارد .

در خاتمه از تعدادی از نمونه های عرصه سلامت با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آمد.