دکتر محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز در دیدار رئیس‌جمهور سنگال و رئیس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی که در مشهد انجام شد، با بیان اینکه زشت‌ترین جنایات ضدبشر و سنگین‌ترین نوع پایمال کردن قوانین ضدانسانی، امروز در فلسطین در حال وقوع است، اظهار داشت: تنها راه حل مسأله فلسطین، مراجعه به آرای ملت فلسطین است.



رئیس‌جمهور مسأله فلسطین را مهمترین و پیچیده‌ترین موضوع امروز جهان دانست و تأکید کرد: مسأله فلسطین معیار سنجش صداقت ملت‌ها و دولت‌ها در پایبندی به دموکراسی، حقوق بشر و آزادی است.



دکتر احمدی‌نژاد بر لزوم حمایت سازمان کنفرانس اسلامی و همه کشورهای اسلامی از ملت مظلوم فلسطین تأکید کرد.



رئیس‌جمهور با اشاره به اوضاع امروز جهان اسلام اظهار داشت: زمینه‌های مختلفی برای ارایه خدمات به جهان اسلام از سوی سازمان کنفرانس اسلامی وجود دارد.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به روابط بسیار خوب، سازنده و رو به گسترش ایران و سنگال گفت: جمهوری اسلامی ایران محدودیتی برای انتقال تجربیات و دستاوردهای ارزشمند خود به همه کشورهای دوست و برادر از جمله سنگال ندارد.



عبدالله واد رئیس‌جمهور سنگال و رییس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌ها و حمایت‌های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های مسلمان، تصریح کرد: پس از انتخاب به عنوان ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی، ایران را به عنوان نخستین کشور برای مشورت تعیین کردم.



رئیس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت همه مسلمانان از ملت مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها، اظهار داشت: تلاش برای ایجاد وحدت و انسجام میان گروه‌های فلسطینی ضروری است.



عبدالله واد همچنین از تشکیل شورای مشورت رهبران جهان اسلام برای حل و فصل امور مسلمانان خبر داد.



رئیس‌جمهور سنگال با تشکر مکرر از اجرای طرح‌های اقتصادی از سوی جمهوری اسلامی ایران در سنگال در بخش‌های مختلف از جمله تولید خودروی ایرانی در این کشور، تأکید کرد: داکار خواستار بهره‌مندی و استفاده حداکثری از تجربیات و دستاوردهای تهران در عرصه‌های مختلف است.

رئیس‌جمهور سنگال پیش از ظهر امروز به منظور مذاکره دوجانبه با رئیس‌جمهور ایران در رأس هیأتی بلند پایه وارد ایران شد و دکتر محمود احمدی‌نژاد که در سفر استانی به سر می برد در استانداری مشهد از وی استقبال کرد.



پس از مراسم استقبال دکتر احمدی‌نژاد و عبدالله واد در نشست خصوصی راهکارهای گسترش بیش از پیش روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.