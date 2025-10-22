به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی مشترک استاندار قم و تولیت مسجد مقدسجمکران، راهکارهای تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی و عمرانی پیرامون این مسجد بررسی شد.
اکبر بهنامجو استاندار قم با تأکید بر لزوم برنامهریزی منسجم میان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: پروژههای مرتبط با این مکان مقدس باید با نگاه ملی و فراملی اجرا شده و شأن زیارتی و معنوی جمکران حفظ شود.
بهنامجو با بیان اینکه دستگاههای خدماتی موظف هستند در تأمین زیرساختهای مورد نیاز زائران با هماهنگی و سرعت عمل بیشتری اقدام کنند افزود: انتقال کورههای آجرپزی و ساماندهی محدوده پیرامونی مسجد در چارچوب مصوبات ستاد استانی دنبال میشود و نباید موجب تأخیر در پروژههای زیربنایی شود.
تولیت مسجد مقدس جمکران نیز ضمن قدردانی از پیگیریهای استاندار، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای خدماتی و تسهیل تردد زائران تأکید کرد و گفت: جمکران متعلق به مردم و نظام اسلامی است و همکاری مسئولان در تکمیل طرحهای توسعهای میتواند زمینه خدمترسانی هرچه بهتر به زائران امام زمان (عج) را فراهم کند.
در جریان این نشست موضوعاتی از جمله ساماندهی تردد زائران، تأمین زیرساختهای آب، برق و گاز، توسعه مدینه الزائرین و انتقال کورههای آجرپزی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاههای اجرایی مرتبط برنامه زمانبندی و پیشرفت اقدامات خود در حوزه زیرساخت و طرحهای عمرانی پیرامون مسجد مقدس جمکران را به معاونت عمرانی استانداری ارائه کنند تا روند اجرا بهصورت مستمر پیگیری شود.
قم- استاندار قم بر ضرورت اجرای طرحهای زیرساختی پیرامون مسجد مقدس جمکران با نگاه ملی و رعایت شأن زیارتی و معنوی این مکان مقدس تأکید کرد.
