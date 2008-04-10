موضوع هسته ای ایران بزرگترین نبرد سیاسی در بین تمام قدرتهاست

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، مجتبی هاشمی ثمره ظهر امروز در جمع مردم چناران در مصلای نماز جمعه این شهر گفت: موضوع سیاسی هسته ای به دلیل حساسیتهای بیگانگان از اصل آن مهمتر شده است.

مشاور ارشد احمدی نژاد گفت: ظلم و ظالم پایدار نمی ماند و این وعده الهی است و ایران متکی به خدا و هدایتها و توجهات حضرت ولی عصر(ع) است.

هاشمی ثمره افزود: امروز جمهوری اسلامی بدون تردید به عنوان یک حکومت و یک ملت الگو در جهان شناخته شده و این ملتدر خط ولایت بوده است.

وی به طرحهای مصوب سفر اول رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: مهمترین مشکل استان خراسان رضوی بحث اشتغال بوده که در اوایل دولت نهم این رقم 5/12 درصد بود که با کاهش 5/2 درصدی در کشور در خراسان رضوی به نصف رسیده است.

وی اظهار داشت: راه اصلی پیشرفت کشور در دوش جوانان و کشور با همت مردم ساخته می شود و دولت راه را نشان و حمایت می کند.

ثمره هاشمی افزود: از ویژگیهای تمدن اسلامی و ایرانی شجاعت و پایمردی است که از نمونه های های آن می توان به جنگ هشت رسانه دفاع مقدس اشاره کرد.

هاشمی ثمره افزود: فرهنگ و تمدن ایران حداقل به هفت هزار سال می رسد و شاهد آن را می توان به بناهای فرهنگی و تاریخی کشور اشاره کرد.

وی اظهار داشت: ایمان و اعتقاد امری است که نمی شود به یک فرد تحمیل کرد بلکه ایمان امری پذیرفتنی است.

در ادامه فرماندار چناران گفت: امروز ایران از جهت استحکام و استقبال و اقتدار زبانزد همه کشورهاست.

احمد علی مهران فرد افزود: از مصوبات سفر اول ریاست جمهوری 91 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اجرا شده است.

چناران به عنوان میقات الرضا (ع) مشهور است.