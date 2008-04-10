یک سناتور آمریکایی خواستار گفتگوی بدون پیش شرط با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل تارنمای اینترنتی NIAC، "دایان فاینستاین" در کنفرانسی که از سوی "شورای ملی آمریکایی- ایرانی" در رابطه با روابط این دو کشور صحبت می کرد، گفت که ایالات متحده باید گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط برای حل اختلافات با ایران در زمینه هسته ای و دیگر موارد داشته باشد.

این نماینده کالیفرنیا در کنگره آمریکا در ادامه افزود: من بر این باورم که ما باید یک ابتکار دیپلماتیک قدرتمند را برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران در خصوص تمامی مسائل داشته باشیم.

فاینستاین همچنین عنوان کرد که تلاش هایی که تاکنون برای ترغیب گفتگوها صورت گرفته، کافی نبوده است.

وی گفت که ما نیاز به شیوه ها و رویکردهای جدید داریم و آن گفتگوی بدون شرط و درعین حال بدون ارائه تعهد کامل از سوی آمریکا به تهران است.

این سیاستمدار آمریکایی گفت: ایران اخیراً نشان داده است که میانجی مفیدی در آتش بس بین مقتدی صدر و نوری المالکی درعراق بوده و پرواضح است که روابط مثبت تر با ایران می تواند به ثبات بیشترعراق منجر شود.

گفتنی است که در این کنفرانس اسکات پیترسون روزنامه نگار کریستین ساینس مونیتور، دکتر احمد صدری استاد جامعه شناسی و مطالعات جهان اسلامی در کالج لیک فارست، هانس بلیکس بازرس سابق سازمان ملل در سلاح های کشتار جمعی، توماس پیکرینگ دیپلمات باسابقه آمریکایی، دیوید آلبرایت بازرس سابق هسته ای شرکت داشتند که هر کدام به نوبه خود به اظهار نظر در خصوص اختلافات ایران و آمریکا پرداختند.