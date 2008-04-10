آمریکا از دادگاه ویژه ترور حریری برای فشار بر دمشق استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه سوریه در این رابطه در بیانیه ای تصریح کرد: آنچه که در اظهارات کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا آمده است؛ به معنای پیشی گرفتن از نتایج کنونی تیم بین المللی تحقیق در مورد ترور حریری است، حال آنکه این نتایج هنوز کامل نشده است.

وی افزود: اظهارات رایس دلیلی است مبنی بر اینکه آمریکا از دادگاه بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر سوریه استفاده می کند.

لازم به ذکر است رایس روز گذشته هر گونه قراردادی را با سوریه مبتنی بر دور کردن خانواده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قضیه ترور حریری بعید دانسته بود.

به گزارش مهر، تیم تحقیق سازمان ملل متحد درباره ترور حریری در آخرین گزارش خود در 28 ماه مارس آورده است که یک شبکه جنایتکار حریری را ترور کرده است و همکاری سوریه به طور کلی رضایت بخش بوده است.

رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان درفوریه 2005 ( بهمن 83) درپی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در مرکز بیروت به همراه بیش از20 نفر دیگر کشته شد.