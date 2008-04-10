کسری بودجه آموزش و پرورش در سال جاری پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئوفی نژاد ظهر امروز در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش استان کرمان در استانداری کرمان گفت: در سال جاری به عنوان سال نوآوری و شکوفایی باید بحث پژوهش محوری و نوآوری در سازمان آموزش و پرورش نهادینه و عملی شود.

استاندار کرمان گفت: نواوری و شکوفایی در دستگاههای اجرایی محور اصلی برنامه های سال جاری خواهد بود و به صورت جدی در کلیه طرحها دنبال می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کرمان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به نزدیکی به روز معلم گفت: در سال جاری پنج کمیته در زمینه های تبلیغات، تدارکات، فرهنگی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی مسئولیت برگزاری این مراسم را بر عهده خواهند داشت و سعی براین است که مراسم روز معلم از حالت کلیشه ای خارج شود.

احمد فتحی تصریح کرد: در سال جاری با توجه به بازنشسته شدن بیش از سه هزار نفر معلم و عدم جذب سرباز معلم در استان کرمان در زمینه نیروی انسانی با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

وی گفت: در سال گذشته نیز با کمبود نیروی انسانی در حد سه هزارو 400 نفر مواجه بودیم.