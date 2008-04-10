  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۹:۲۰

شکوفایی در حوزه فرهنگ به راههای میانبر نیاز دارد

شکوفایی در حوزه فرهنگ به راههای میانبر نیاز دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص راههای شکوفایی در سال 87 بر ضرورت یافتن راههای میانبر برای تسریع در تحقق این هدف تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین صفارهرندی عصر امروز در حاشیه دیدار با فعالان قرآنی و کانونهای فرهنگی هنری مساجد در جمع خبرنگاران گفت: ما از کلیه صاحبنظران و نخبگان در این عرصه دعوت به همکاری و راهنمایی کرده ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با سرعت به دنبال یافتن راههای میانبر برای شکوفایی فرهنگ هستیم.

وی سهمیه ها در این راستا را روشن دانست و افزود: نوآوری در سخنان مقام معظم رهبری به معنای استفاده از فرصتهاست به تعبیری با امکانات محدود،‌ دستاوردها و فرصتهای نامحدود خلق کرد.

صفار هرندی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر شکوفایی بخش اعتبارات حوزه فرهنگ اظهار داشت: بودجه رشد مطلوبی داشت و در مقایسه با دیگر دستگاهها،‌ رشد فصل فرهنگ قابل قبول بود.

وی افزود: در بخش عمرانی حدود 75 درصد و در بخش هزینه ای 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

صفارهرندی اشاره به رقم اعتبارات نکرد.

کد مطلب 663196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها