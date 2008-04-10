شکوفایی در حوزه فرهنگ به راههای میانبر نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین صفارهرندی عصر امروز در حاشیه دیدار با فعالان قرآنی و کانونهای فرهنگی هنری مساجد در جمع خبرنگاران گفت: ما از کلیه صاحبنظران و نخبگان در این عرصه دعوت به همکاری و راهنمایی کرده ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با سرعت به دنبال یافتن راههای میانبر برای شکوفایی فرهنگ هستیم.

وی سهمیه ها در این راستا را روشن دانست و افزود: نوآوری در سخنان مقام معظم رهبری به معنای استفاده از فرصتهاست به تعبیری با امکانات محدود،‌ دستاوردها و فرصتهای نامحدود خلق کرد.

صفار هرندی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر شکوفایی بخش اعتبارات حوزه فرهنگ اظهار داشت: بودجه رشد مطلوبی داشت و در مقایسه با دیگر دستگاهها،‌ رشد فصل فرهنگ قابل قبول بود.

وی افزود: در بخش عمرانی حدود 75 درصد و در بخش هزینه ای 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

صفارهرندی اشاره به رقم اعتبارات نکرد.

