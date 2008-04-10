انفجار انتحاری در قندهار دستکم 35 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سید صائب" رئیس پلیس ولایت قندهار به خبرنگاران گفت: در انفجار انتحاری امروز دستکم هشت نفر کشته و 24 افغان دیگر زخمی شدند.

وی افزود: همچنین در این انفجار سه سرباز خارجی نیز مجروح شدند.

این افسر پلیس خاطرنشان کرد که هدف بمبگذار یک کاروان از نیروهای نظامی کانادایی بوده است.

این مسئله را نیروهای کانادایی در جنوب افغانستان رد کردند. یک سخنگوی نیروهای کانادایی در افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ یک از سربازان کانادایی در این حادثه حضور نداشتند.

در حال حاضر، حدود 2 هزار و 500 سرباز کانادایی در افغانستان حضور دارند.