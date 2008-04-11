کوچ زود هنگام عشایر هرمزگان به مناطق ییلاقی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بر این اساس کاهش شدید نزولات جوی، فقر شدید زمین های موجود در مسیر به لحاظ علوفه و چشمه سار سبب شده عبور این دو هزار و 800 خانوار از استان با مشکلات اساسی مواجه شود.

بر اساس آخرین آمارگیریهای رسمی که از سوی استانداری هرمزگان اعلام شده است عشایر استان با در اختیار داشتن تولید بیش از 39 هزار تن گوشت قرمز، 11 هزار و 600 تن شیر و فرآوردهای لبنی و 400 تن پشم بخش قابل توجهی از اقتصاد استان هرمزگان را در اختیار دارند.

از ابتدای هفته جاری کوچ گسترده بیش از 800 هزار دام این عشایر آغاز شده و بزرگترین مشکل موجود در مسیر حرکت عشایر کمبود منابع آب و خشک شدن چشمه سارهای طبیعی است که با هماهنگی استانداری هرمزگان قرار است آب و علوفه مورد نیاز احشام عشایر در طول مسیر در اختیار آنان قرار گیرد.