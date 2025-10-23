  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

ایمان و عمل صالح بنیان تحقق زندگی طیبه در جامعه است

قم- دبیر علمی نخستین کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام بر تبیین پیوند ایمان و عمل صالح در شکل‌گیری حیات طیبه و زیست دینی اصیل تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل عبداللهی ظهر پنجشنبه در نخستین کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام که در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه قم برگزار شد گفت: حیات طیبه تنها یک تجربه فردی در خلوت معنوی نیست بلکه یک حجت عملی برای زیست دینی در عصر حاضر و فضای دیجیتال به شمار می‌آید.

وی افزود: حیات طیبه فراتر از یک اصطلاح کلامی یا آرمان عرفانی است و باید به عنوان یک پارادایم اجتماعی با احکام، ضوابط و کارکردهای مشخص مورد استخراج و بازتولید قرار گیرد تا در وجود نخبگان دینی ظهور و بروز یابد.

دبیر علمی همایش نخستین کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام ادامه داد: نتیجه مستقیم ایمان و عمل صالح، تحقق زندگی طیبه است و این حیات زمانی اصالت می‌یابد که انسان در عین حضور فعال و مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی و مدیریت امور مادی، بر قوای نفسانی تسلط کامل داشته باشد.

وی تصریح کرد: با چنین نگاهی، فقیه و نخبه دینی باید در معرض آزمون‌های دشوار شهرت، قدرت و ثروت قرار گیرد و با عبور موفق از این عرصه‌ها اصالت وجودی طیبه خود را حفظ کند و در شورای سیاست‌گذاری همایش، حیات طیبه در چهار ساحت روحی، معرفتی، اجتهادی و عملی تعریف شده و به عنوان یک نظام عملیاتی اثبات‌شده مدنظر قرار گرفته است.

عبداللهی در تبیین چرایی برگزاری این کنگره اظهار کرد: در دوره‌ای قرار داریم که الگوهای متکثر با شعارهای اخلاقی و معنوی اما با ریشه در تمدن غربی در جوامع اسلامی نفوذ کرده‌اند، از این رو بازآفرینی و گفتمان‌سازی بر محور الگوهای اصیل، عینی و بومی یک ضرورت است.

وی افزود: طراحی الگوهای زیستی بر محور آرمان دینی، پاسخ علمی و عملی به شبهات تمدنی غرب محسوب می‌شود و برگزاری این کنگره نیز تلاشی برای ارائه الگوهای قابل استناد و طراحی راهبردی جهت تداوم این مسیر است.

دبیر علمی همایش نخستین کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام گفت: عالمان برجسته‌ای در حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی حضور داشته‌اند که هر یک الگوی زیستی اخلاقی و عرفانی محسوب می‌شوند، اما لازم است این گنجینه‌های هویتی مورد شناسایی، استخراج، بازآفرینی و عرضه نظام‌مند قرار گیرند تا استمرار هدایت الهی تضمین شود.

وی بیان کرد: در جریان سه سال تلاش پژوهشی، منظومه معرفتی جامع حیات طیبه در قالب ۱۷ جلد طراحی و تدوین شده و این مجموعه بر مبنای اسناد و منابع معتبر شکل گرفته است.

عبداللهی با اشاره به دریافت ۲۰۰ مقاله و پذیرش ۸۱ اثر در این کنگره اضافه کرد: بسته سیاستی جامع حیات طیبه در ۱۷ محور با هدف ارائه به مسئولان تهیه شده که در مراسم امروز رونمایی خواهد شد.

وی اعلام کرد: پایگاه جامع حیات طیبه راه‌اندازی شده و تاکنون ۱۴ پیش‌همایش در مراکز استان‌ها برگزار و گزارش تفصیلی به همراه مستندات تصویری در پایگاه اینترنتی کنگره بارگذاری شده است.

دبیر علمی این کنگره ادامه داد: تاکنون ۲۴۰ هزار نفر از مفاخر دینی شناسایی و ۳۲ هزار عنوان مرتبط با سبک زندگی طراحی و استخراج شده و در مجموع ۱۹۶ میلیون داده جمع‌آوری شده است که هدف‌گذاری نهایی دستیابی به دو میلیارد داده در نسخه بین‌المللی این کنگره در سال آینده است.

