تفاوت سرانه درمانی روستایی با شهری نیازمند بررسی کارشناسانه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر عبدالرضا مصری عصر امروز در جلسه هماهنگی رفاه و تامین اجتماعی استان، افزود:این تفاوت نگران کننده است و باید پیش از آنکه دیر شود، راه درست و اصولی برای آن اندیشید.

مصری افزود: در صورت که تعرفه جدید سازمان نظام پزشکی، اجرا شود قرارداد سازمانهای تابعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی با پزشکانی که تعرفه های جدید را اعمال نمایند، لغو می شود.

وی با بیان اینکه توزیع سهام عدالت یکی از مهمترین خدمات دولت نهم است، گفت: هر یک از اعضای خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تا سقف یک میلیون تومان سهام دریافت می کند و در آینده نزدیک این سهام در بین آنها توزیع خواهد شد.

مصری اظهار داشت: تا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری شرایطی به وجود خواد آمد آید تا همه افراد تحت شرایط خاص خود را بیمه کنند.

وزیر رفاه با بیان اینکه بازنشستگان تحت خدمات اولیه درمانی قرار می‌گیرند، افزود: ایجاد شعب ویژه بانک رفاه برای ارائه خدمات به مستمری بگیران و بازنشستگان از خدمات موثر سازمان تامین اجتماعی است.