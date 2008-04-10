وزیر آموزش و پرورش اشتغالزایی را مهمترین نتیجه احداث پروژه ها دانست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علیرضا علی احمدی عصر امروز در مراسم افتتاحیه مجموعه ورزشی کاظمیان در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال نوآوری و شکوفایی و توجه به این عنوان افزود: با رویکرد نوآوری،‌ مدارس استعدادهای درخشان،‌ با مراکز رشد،‌ پارکهای علم و فناوری و پژوهش سراها پیوند برقرار می کنند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر به دنبال تحقق ارزش اصیل و بی دلیل هستیم باید آنها را در ردیف کارنامه فرزندانمان قرار دهیم و برای همه آنها ارزش گذاری کنیم.

علی احمدی اظهار داشت: اصلی ترین مسئله این است که دانش آموزان را به راستی ببریم که نه تنها از دانش فنی انباشته شوند بلکه فرهنگ آنان فرهنگ کار حرفه ای شود.

در این مراسم مجموعه ورزشی با مساحت دو هزار و 400 متر و اعتبار 180 میلیون تومان مخصوص بانوان مورد بهره بردری قرار گرفت.

