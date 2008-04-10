بیداریان رکورد ملی 50 متر آزاد را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز از نهمین دوره مسابقات شنا مسافت کوتاه قهرمانی جهان (استخر 25 متر) امروز نیز با رقابت شناگران 105 کشور جهان در منچستر انگلیس دنبال شد که طی آن محمد بیداریان و امین نوشادی دو ملی پوش جوان شنا کشورمان در رشته 50 متر آزاد به مصاف شناگران برجسته جهان در این ماده رفتند .

بعد از ظهر امروز مسابقات رشته 50 مترآزاد با شرکت 97 شناگر در 14 دسته برگزار شد و طی آن محمد بیداریان با زمان 14/23ثانیه در دسته خود چهارم شد و از صعود به فینال بازماند. محمد بیداریان با ثبت زمان 14/23 ثانیه موفق شد رکورد ملی کشور را در استخر 25 متر به میزان 5 صدم ثانیه کاهش دهد. رکورد پیشین این رشته متعلق به همین شناگر با زمان 19/23 ثانیه در دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا در ماکائو - 2007 بود.

بعد از ظهر امروز امین نوشادی دیگر شناگر کشورمان در همین ماده با زمان 03/24 ثانیه در دسته خود چهارم شد و از صعود به فینال بازماند.

ملی پوشان شنا فردا مسابقه ندارند و روز شنبه در آخرین روز رقابت های خود به مصاف حریفان جهانی می روند. در این بین محمد بیداریان و امین نوشادی در 100 متر آزاد و محمد علیرضایی در ماده 50 متر قورباغه به رقابت با شناگران دیگر کشورها خواهند پرداخت. مسابقات شنا جهانی منچستر انگلیس 25 فروردین ماه به پایان می رسد.