حقوق بشر به خوبی در ایران رعایت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران قطر افزود: استکبار جهانی همواره در صدد القاء رعایت نکردن حقوق بشر در ایران است اما در واقع میزان توجه به حقوق قشرهای مختلف جامعه از جمله زنان، کودکان و حتی بزهکاران و بزه دیدگان در ایران بالاتر و مطلوب تر از بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر در جهان است.

رئیس قوه قضائیه با دعوت از نمایندگان رسانه های گروهی برای دیدار از ایران و آشنایی با مقوله حقوق بشر اسلامی گفت: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با تدوین و اجرای قانون حقوق شهروندی، به خوبی التزام و توجه خود را به رعایت حقوق بشر نشان داده است و در هیج یک از کشورهای منطقه شاهد چنین قانون مترقی و مطلوبی در زمینه رعایت حقوق بشر نیستیم.

وی تبلیغات کاذب رسانه های خبری استکبار را در خصوص رعایت نکردن حقوق بشر در ایران نشانه ای از مظلومیت کشورمان دانست و افزود: دامنه تبلیغات و شیطنت های محافل و دولت های استکباری، در حال حاضر تنها محدود به کشور ما نیست، ما شاهد برنامه ریزی دشمنان برای توطئه علیه جهان اسلام و توهین به مقدسات هستیم.

آیت الله هاشمی شاهرودی در پاسخ به سئوال خبرنگار الجزیره درباره اجرای حکم رجم در ایران گفت: حاکم شرع اختیار دارد مطابق مستندات فقهی، چنین حکمی را در صورتی که اجرای آن باعث بروز مشکلات و برخلاف مصالح اسلامی باشد آن را به مجازات دیگری تبدیل کند.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه الاهرام مصر درباره روابط دو کشور گفت: گسترش رابطه با مصر تصمیم جدی و هدف هر دو کشور است.

آیت الله هاشمی شاهرودی درباره تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی نیز گفت: این موضوع به بخش شهرداری و شورای شهر مربوط می شود و مسئله مهمی نیست.

رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر محدودیت فعالیت جناح اصلاح طلبان در کشورمان گفت: تمام گروههایی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی هستند، می توانند در کشور فعالیت کنند و حق دارند در مناسبت های مختلف از جمله رقابت های انتخاباتی حضور یابند.

آیت الله هاشمی شاهرودی دیدار از کشور قطر و گفتگوبا مقامات این کشور را مفید و سازنده ارزیابی کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط خود در همه بخش ها با کشور قطر آمادگی کامل دارد.

وی گفت: دولت قطر موضع گیری خوب و منطقی درباره مسائل ایران به ویژه در بحث انرژی هسته ای دارد.

آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به موضوع انرژی صلح آمیز هسته ای افزود: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق مسلم ایران و دیگر کشورهای اسلامی و کل جهان است و امیدواریم کشورهای دیگر نیز بتوانند از دستاوردهای هسته ای ایران بهره مند شوند.