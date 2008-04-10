دور جدید تمرینات صنعت مس ماه آینده آغاز می شود

باژیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای شرکت در بازی های لیگ برتر فصل آینده بازیکنان شایسته و تاثیر گذار لیگ فصل گذشته را در تیم جذب خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در مرحله اول تمرینات صنعت مس کرمان با حضور بازیکنان بومی آغاز خواهد شد و با جذب بازیکنان غیر بومی جدید این بازیکنان نیز از نیمه دوم ماه آینده به تمرینات اضافه خواهند شد.

باژیان خاطر نشان کرد: فدراسیون تاریخ شروع دور جدید لیگ برترهندبال را تا پایان فروردین ماه مشخص خواهد کرد اما با توجه به مباحث مطرح شده احتمالا مسابقات از اواخر خرداد ماه آغاز می شود.

سرپرست هندبال مس کرمان یادآور شد: هدف صنعت مس در لیگ برتر قهرمانی در سال جدید و راهیابی به لیگ قهرمانان آسیا می باشد.