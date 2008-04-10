افزایش 85 درصدی اعتبارات وزارت راه و ترابری در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، محمد رحمتی عصر امروز در مراسم بهره برداری از قطعه اول بزرگراه باغچه،‌ تربت حیدریه افزود: در ایام تعطیلات نوروزی امسال راه آهن تهران،‌ مشهد با روزانه 67 رام قطار،‌ 17درصد بیشتر از سال گذشته مسافر در این مسیر جابجا کرد.

وزیر راه و ترابری گفت: ناوگان هوایی کشور نیز امسال 15 درصد ظرفیت پرواز خود را افزایش داده و همچنین در سال 86،‌ روشنایی باند تعداد پنج فرودگاه تکمیل و تعداد فرودگاه هایی که قدرت پرواز در شب را دارند به 40 مورد رسید.

وی اظهار داشت: در سال 87 طرح برقی کردن قطار تهران،‌ مشهد را در دست اجرا داریم و در زمینه توسعه فرودگاه مشهد نیز قرار داد بزرگی برای سرمایه گذاری خارجی امضا شده است.

رحمتی افزود: راه روستایی جزء اولویتهای ما در پروژه های وزارت راه و ترابری در سه سال گذشته بوده است و تا پایان سال 88 شاهد احداث راه های آسفالت جهت روستاهایی که بالای 70 خانوار دارند، ‌خواهیم بود.

وی همچنین در مورد کمبود سیمان در کشور اعلام کرد: بنا به وعده وزیر صنایع با بهره برداری از کارخانجات سیمان داخلی و نیز واردات سیمان سالانه 50 میلیون تن به سیمان تولیدی در کشور افزوده خواهد شود.

وی در مورد روند قیمت قیر در بازار اینگونه بیان داشت: پیمانکاران قیر را به قیمت آزاد خریداری و ما به التفاوت آنرا از وزارت راه دریافت می کنند که به دستور ریاست جمهوری ما به التفاوت عرضه قیمت قیر توسط وزارت نفت برای پروژه های در دست اقدام به وزارت راه تحویل داده می شود.

رحمتی افزود: امسال 1000 نقطه حادثه خیز در کشور شناسایی شده است و اعتبارات تخصیص یافته جهت اصلاح این نقاط نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.