مشکل فنی نباشد، عقیلی به تیم ملی دعوت می شود

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود : هادی عقیلی بازیکن شایسته ، با کفایت و با اخلاقی است وعلی دایی نیزنسبت به این بازیکن نظرمثبتی دارد و در ماجرای حاضر نشدن او در تمرینات تیم ملی قبل از دیدار با کویت وی را مقصر نمی داند و ازهمین رو تصورنمی کنم برای بازگشت عقیلی به تیم ملی مشکلی وجود داشته باشد.

تاج تصریح کرد: هیچ مربی حاضرنمی شود بازیکن کارساز و آماده خود را از تیم ملی کنار بگذارد و درصورتی که عقیلی مشکل فنی نداشته باشد قطعا به تیم ملی دعوت خواهد شد چرا که وی بازیکن مورد علاقه علی دایی است و وی نسبت به توانایی های این بازیکن کوچکترین تردیدی ندارد .

وی یادآور شد : فدراسیون فوتبال برای پایان دادن به این مسئله تلاش خواهد کرد چرا اعتقاد داریم عقیلی یک سرمایه ملی است و تیم ملی باید از تمامی سرمایه های خود در مسابقات مقدماتی جام جهانی استفاده کند.