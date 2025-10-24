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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

انفجار ناشی از نشت گاز در روستای بالو ارومیه ۵ مصدوم برجای گذاشت

انفجار ناشی از نشت گاز در روستای بالو ارومیه ۵ مصدوم برجای گذاشت

ارومیه- رییس اورژانس آذربایجان غربی گفت: انفجار ناشی از نشت گاز در روستای بالو ارومیه ۵ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: وقوع انفجار گاز ناشی از نشت در یکی از منازل مسکونی واقع در روستای بالو از توابع ارومیه به مرکز پیام اورژانس گزارش شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، چهار دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اطراف به محل حادثه اعزام و در کمترین زمان ممکن بر بالین مصدومان حاضر شدند.

رضازاده گفت: در این حادثه پنج نفر دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، جهت ادامه درمان به بیمارستان‌های ارومیه منتقل شدند.

رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی، به اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، تأکید کرد.

کد مطلب 6632479

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