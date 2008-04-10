میزان صادرات غیر نفتی ایران به 20 میلیارد دلار رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، عبدالحمید اسدیان عصر پنجشنبه در همایش فرصت های صادرات و سرمایه گذاری استان گیلان در جمهوری آذربایجان در انزلی اظهار داشت: بر اساس برنامه پنج ساله چهارم تا سال 1394باید سهم صادرات غیر نفتی ایران به 32 میلیارد دلار برسد که در سال گذشته این رقم به 20 میلیارد دلار رسیده است.

وی گفت: توسعه صادرات غیر نفتی از راهبردهای دولت نهم است بر همین اساس برنامه ریزی های برای سبقت گرفتن سهم صادراتی غیر نفتی از تکلیف برنامه چهام توسعه نیز طراحی شده است.

اسدیان همچنین افزود: به رغم تولید محصولات با تکنولوژی بالا(هایتک ) و ارتقاء تولیدات پتروشیمی با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته، قرار گرفتن محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی در سبد صادراتی از دیگر تکالیف برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور است.

وی در ادامه به چشم انداز آینده ایران و منطقه در زمینه صادرات اشاره کرد و اظهار داشت: تنش های سیاسی، ورود بازارهای شرق در منطقه و تسخیر بازارها، کیفیت تجارت، نرخ تورم داخلی، افزایش قیمت نفت، رشد اقتصاد چین و هندوستان و رشد تجارت از جمله مولفه های تاثیر گذار در این حوزه هستند.

اسدیان همچنین به نقاط قوت و ضعف در زمینه توسعه صادرات غیر نفتی ایران اشاره کرد و گفت: بسترسازی مناسب، سرمایه گذاری کلان، کاهش سود بانکی، افزایش سهم صادرات صنعتی و پتروشیمی و ایجاد نهادهای توسعه صادرات در چند سال اخیر از نقاط قوت ایران اسلامی در امر صادرات است.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: افزایش رقابت تولید کنندگان، اجرای اصل 44، رشد اقتصادی در منطقه آسیا و ایران از فرصتهای پیش روی صادرات غیر نفتی در کشور است.

اسدیان توسعه تجارت الکترونیک، فقدان صنایع تولیدی برای صادرات، عدم توجه به استانداردها درکالاهای صادراتی، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و پیمانها، کوچک بودن اندازه بنگاههای اقتصادی و رشد بالای جهانی از تهدیدات مهم در این زمینه عنوان کرد.

وی ، "فرهنگ صادرات " را نکته مهمی در روابط با کشورهای دنیا عنوان کرد وگفت: باید بحث صادرات یک عقبه فرهنگی داشته باشد.

مدیرکل بازرگانی اروپا و آمریکایی سازمان توسعه تجارت ایران یادآورشد: بازاریابی، ایجاد رادیو تجارت، ایجاد میز برای کشورها و راه اندازی رابط تجاری از اقدامات مهم این سازمان در امر توسعه صادرات غیر نفتی در کشور است.