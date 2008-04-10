کشور نیازمند 110 میلیون متر مربع فضای ورزشی است

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، محمد علی آبادی عصر امروز در جلسه شورای اداری به نمایندگی از رئیس جمهور افزود: تا سال 84 معادل چهار هزار و 200 فضای ورزشی در کشور وجود داشته که با همت دولت نهم اکنون دو هزار فضای دیگر افزوده شده است.

وی اظهار داشت: در دولت نهم فضاهای ورزشی که گاه تا هشت سال ساخته می شد طی 5/2 سال ساخته شده و برخی پروژه ها که سک ساله تحویل می شده نیز شش ماه به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی بیان داشت: سه هزار و 500 فضای ورزشی دیگر نیز در دست اقدام است که تا پایان سال 88 میزان فضاهای ورزشی به نسبت چهار سال گذشته دو برابر خواهد شد.

وی ادامه داد: برای رسیدن تا سطحی مطلوب هنوز باید تلاش و برنامه ریزی کرد.

علی آبادی سفرهای استانی را فرصت خوبی برای بررسی نقاط ضعف و قوت کشور برشمرد و گفت: روند رشد در کشور باید منطقی باشد تا جامعه دچار آسبهای ناشی از توسعه نشود.

وی خاطر نشان کرد: سفرهای استانی یکی از امکانات تنظیم کننده توزیع منابع مالی بر اساس عدالت است.

معاون رئیس جمهور ورزش را عاملی برای دور نگه داشتن جوانان از آفات اجتماعی برشمرد و افزود: یک سالن ورزشی با سکوی تماشاچی در شهر چناران و یک سالن ورزشی در شهر جدید گلبهار احداث خواهد شد و به ساخت 24 زمین ورزشی روستایی نیز کمک می شود.

محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه نیز در این جلسه افزود: اجرایی شدن شهرک فناوری که مصوب سفر دور اول دولت بوده، می تواند زمینه های تحول منطقه را ایجاد نماید.

وی ادامه داد: اجرایی شدن طرح انتقال پسماند فاضلاب دشت مشهد به چناران باید شفاف و عملیاتی شود تا موجبات رونق کشاورزی را فراهم آورد.

دهقان همچنین خواستار توجه دولت به بخش گردشگری شد و اضافه کرد: منطقه نمونه گردشگری اخلمد باید به یک منطقه ملی و یا بین المللی اعلام گردد.

احمد مهران فرد فرماندار چناران نیز گفت: 18 پروژه مصوب سفر دور اول هئیت دولت از 91 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی خواستار تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه قطار شهری مشهد - گلبهار، کنار گذر، شهر فناوری، دانشکده صنعت و معدن و انتقال پسماند فاضلاب مشهد به چناران شد.

وی خاطر نشان کرد: مجتمع خدماتی شهر صنعتی، تغییر کلاس خط لوله گاز، بالا بردن ضریب طرح هادی روستایی، کنترل آبهای روان، کمک به سیمای شهری چناران و ایجاد کشتارگاه و سردخانه از جمله نیازمندیهای شهرستان چناران است.

علی آبادی به نمایندگی از رئیس جمهور با بیش از 10 نفر از مردم چناران گفتگو کرد و به مشکلاتشان رسیدگی نمود.