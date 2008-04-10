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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۹:۳۰

علی آبادی:

کشور نیازمند 110 میلیون متر مربع فضای ورزشی است

کشور نیازمند 110 میلیون متر مربع فضای ورزشی است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: برای رسیدن به استانداردهای ورزشی باید 110 میلیون متر مربع فضای ورزشی در کشور ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، محمد علی آبادی عصر امروز در جلسه شورای اداری به نمایندگی از رئیس جمهور افزود: تا سال 84  معادل چهار هزار و 200 فضای ورزشی در کشور وجود داشته که با همت دولت نهم اکنون دو هزار فضای دیگر افزوده شده است.

وی اظهار داشت: در دولت نهم فضاهای ورزشی که گاه تا هشت سال ساخته می شد طی 5/2 سال ساخته شده و برخی پروژه ها که سک ساله تحویل می شده نیز شش ماه به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی بیان داشت: سه هزار و 500 فضای ورزشی دیگر نیز در دست اقدام است که تا پایان سال 88 میزان فضاهای ورزشی به نسبت چهار سال گذشته دو برابر خواهد شد.

وی ادامه داد: برای رسیدن تا سطحی مطلوب هنوز باید  تلاش و برنامه ریزی کرد.

علی آبادی سفرهای استانی را فرصت خوبی برای بررسی نقاط ضعف و قوت کشور برشمرد و گفت: روند رشد در کشور باید منطقی باشد تا جامعه دچار آسبهای ناشی از توسعه نشود.

وی خاطر نشان کرد: سفرهای استانی یکی از امکانات تنظیم کننده توزیع منابع مالی بر اساس عدالت است.

معاون رئیس جمهور ورزش را عاملی برای دور نگه داشتن جوانان از آفات اجتماعی برشمرد و افزود: یک سالن ورزشی با سکوی تماشاچی در شهر چناران و یک سالن ورزشی در شهر جدید گلبهار  احداث خواهد شد و به ساخت 24 زمین ورزشی روستایی نیز کمک می شود.

محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه نیز در این جلسه افزود: اجرایی شدن شهرک فناوری که مصوب سفر دور اول دولت بوده، می تواند زمینه های تحول منطقه را ایجاد نماید.

وی ادامه داد: اجرایی شدن طرح انتقال پسماند فاضلاب دشت مشهد به چناران باید شفاف و عملیاتی شود تا موجبات رونق کشاورزی را فراهم آورد.

دهقان همچنین خواستار توجه دولت به بخش گردشگری شد و اضافه کرد: منطقه نمونه گردشگری اخلمد باید به یک منطقه ملی و یا بین المللی اعلام گردد.

احمد مهران فرد فرماندار چناران نیز گفت: 18 پروژه مصوب سفر دور اول هئیت دولت از 91 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی خواستار تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه قطار شهری مشهد - گلبهار، کنار گذر، شهر فناوری، دانشکده صنعت و معدن و انتقال پسماند فاضلاب مشهد به چناران شد.

وی خاطر نشان کرد: مجتمع خدماتی شهر صنعتی، تغییر کلاس خط لوله گاز، بالا بردن ضریب طرح هادی روستایی، کنترل آبهای روان، کمک به سیمای شهری چناران و ایجاد کشتارگاه و سردخانه از جمله نیازمندیهای شهرستان چناران است.

علی آبادی به نمایندگی از رئیس جمهور با بیش از 10 نفر از مردم چناران گفتگو کرد و به مشکلاتشان رسیدگی نمود.

کد مطلب 663258

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