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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۰۶

مرکز آموزش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهره برداری شد

رشت - خبرگزاری مهر:مرکز آموزش معاونت بهداشتی و آزمایشگاه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان عصر پنجشنبه در رشت مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مرکزآموزش دارای دو بخش کارگاههای مجهزآموزشی و سالن های پیشرفته برای آموزش پزشکان، کارشناسان بهداشت و خانوادها تشکیل شده است.

با بهره برداری ازاین مرکز از این پس کارگاهها و کنفرانسهای بهداشتی کشور به صورت مناسب در رشت برگزار می شود.

همچنین آزمایشگاه بهداشت محیط با هزینه افزون بر یک میلیارد و 100میلیون ریال نیز در رشت راه اندازی شد.

دکتر حسن بهبودی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه از وجود 210هزار کارگر در بخشهای صنعتی گیلان خبر داد و گفت: آزمایشگاه بهداشت محیط با هدف شناسایی آلودگیها و کاهش صدمات ناشی از آلودگی های صوتی و سموم صنعتی که کارگران در حیط کار در معرض آن هستند، ایجاد شده است.

کد مطلب 663277

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