آمریکا مانع حل بحران لبنان است/ گفتگو های داخلی ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، علامه فضل الله در بیانیه ای به " تلاش مداوم آمریکا برای بسته ماندن راه در برابر هرگونه امکان حل بحران سیاسی لبنان" اشاره کرد.

وی به نقش برخی کشورهای عربی در قبال بحران سیاسی لبنان اشاره کرد و درباره این مسئله که نقش اعراب درقبال لبنان در پاره ای موارد همسو با نقش آمریکا شود، ابراز نگرانی کرد.

علامه فضل الله خواستار از سرگیری گفتگوی لبنانی ها درباره بحران سیاسی این کشور شد و گفت: از سرگیری گفتگوی داخلی میان لبنانی ها بسیار بهتر از باقی ماندن وضعیت کنونی است.



وی افزود: گفتگوی مستقیم می تواند به کاهش التهاب کنونی کمک کند و جایگزین درگیری لفظی باشد که به افزایش بحران می انجامد و تاثیر منفی بر اوضاع کلی مردم دارد.



لبنان از24 نوامبر سال 2007 پس ازبه پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری امیل لحود، همچنان با خلاء ریاست جمهوری روبرو است. نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون هفده بار به تعویق افتاده و به سوم اردیبهشت موکول شده است.



نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان و از رهبران گروههای مخالف دولت اخیرا اعلام کرد که برای از سرگیری گفتگوی داخلی درباره مسئله تشکیل دولت وحدت ملی و قانون انتخابات جدید این کشورتلاش و رایزنی خواهد کرد و این کار را با سفر منطقه ای خود آغاز کرد و در اولین مرحله به سوریه رفت.

اما فواد سنیوره نخست وزیر لبنان دعوت بری برای از سرگیری گفتگوی داخلی میان لبنانی ها به منظور حل بحران سیاسی موجود را نپذیرفت.

سنیوره که از سران گروه حاکم موسوم به نیروهای 14مارس به حساب می آید، گفت: هم اکنون راهی برای حل بحران لبنان از طریق گفتگو وجود ندارد.