به گزارش خبرنگار مهر در درگز، پروژههای آبرسانی در ۲۴روستای درگز عصر امروز با حضور دکتر فاطمه واعط جوادی معاون رئیس جمهور مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
این طرحها در قالب مجتمعهای شهید صیاد شیرازی و محمد تقی بیک با هزینهای بالغ بر هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون به اجرا درآمده است.
پروژههای آب رسانی به روستای درگز شامل ۸۸کیلومتر لولهگذاری شبکه اصلی و فرعی، چهار حلقه چاه عمیق و مخازن ذخیره آب به ظرفیت یک هزارو ۳۰۰متر مکعب می باشد.
در مراسم افتتاحیه این پروژهها امام جمعه، فرماندار و مسئولان اجرایی و جمع کثیری از مردم منطقه حضور داشتند.
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