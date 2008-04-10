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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۰۹

هزار و ‪ ۴۰۰‬خانوار روستایی از مزایای پروژه های آّبرسانی در درگز بهره مند شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: با حضور معاون رئیس جمهور و با بهره برداری از پروژه های آّبرسانی در این شهرستان یک هزار و ‪ ۴۰۰‬خانوار روستایی از مزایای پروژه های آّبرسانی در درگز بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در درگز، پروژه‌های آبرسانی در ‪ ۲۴‬روستای درگز عصر امروز با حضور دکتر فاطمه واعط جوادی معاون رئیس جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این طرحها در قالب مجتمع‌های شهید صیاد شیرازی و محمد تقی بیک با هزینه‌ای بالغ بر هشت میلیارد و ‪۸۰۰‬ میلیون به اجرا درآمده است.

پروژه‌های آب رسانی به روستای درگز شامل ‪ ۸۸‬کیلومتر لوله‌گذاری شبکه اصلی و فرعی، چهار حلقه چاه عمیق و مخازن ذخیره آب به ظرفیت یک هزارو ‪ ۳۰۰‬متر مکعب می باشد.

در مراسم افتتاحیه این پروژه‌ها امام جمعه، فرماندار و مسئولان اجرایی و جمع کثیری از مردم منطقه حضور داشتند.

کد مطلب 663284

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