به گزارش خبرنگار مهر در درگز، پروژه‌های آبرسانی در ‪ ۲۴‬روستای درگز عصر امروز با حضور دکتر فاطمه واعط جوادی معاون رئیس جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این طرحها در قالب مجتمع‌های شهید صیاد شیرازی و محمد تقی بیک با هزینه‌ای بالغ بر هشت میلیارد و ‪۸۰۰‬ میلیون به اجرا درآمده است.

پروژه‌های آب رسانی به روستای درگز شامل ‪ ۸۸‬کیلومتر لوله‌گذاری شبکه اصلی و فرعی، چهار حلقه چاه عمیق و مخازن ذخیره آب به ظرفیت یک هزارو ‪ ۳۰۰‬متر مکعب می باشد.

در مراسم افتتاحیه این پروژه‌ها امام جمعه، فرماندار و مسئولان اجرایی و جمع کثیری از مردم منطقه حضور داشتند.

