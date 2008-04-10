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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۱۶

مسابقات والیبال دسته یک بانوان مازندران در دو شهر استان آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسابقات والیبال دسته یک باشگاههای بانوان مازندران عصر پنج شنبه در شهرهای آمل و جویبار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در گروه یک این رقابتها که در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل در حال برگزاری است، تیم بابلسر در دو بازی با نتایج مشابه 39 بر صفر تیمهای نور و آمل را شکست داد و تیم آمل با همین نتیجه از سد تیم فریدونکنار گذشت.

در شهر جویبار تیم جویبار سه بر یک تیم محمودآباد را شکست داد و تیم امیرکلا سه بر صفر برابر تیم جویبار به برتری دست یافت.

نائب رئیس هیئت والیبال مازندران در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات فردا جمعه با صعود دو تیم برتر مرحله مقدماتی خود را پشت سرخواهد گذاشت.

معصومه قلی زاده با بیان اینکه مسابقات والیبال دسته یک بانوان مازندران با شرکت 16 تیم در چهار منطقه مازندران در حال برگزاری است، افزود: پیش از این تیم های نکاء و ساری از گروه س و تنکابن و کتالم از گروه د به مرحله حذفی این رقابتها صعود کردند.

به گفته وی، مرحله حذفی و فینال این رقابت ها در شهرستان نور برگزار می شود.

وی یادآور شد: تیم برتر این مسابقات به عنوان نماینده مازندران در لیگ دسته یک باشگاههای کشور شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 663287

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