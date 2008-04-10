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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۲۰

رحمتی:

بهبود راههای روستایی جنوب خراسان رضوی به زودی آغاز می شود

بهبود راههای روستایی جنوب خراسان رضوی به زودی آغاز می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر راه و ترابری گفت: بهبود راههای مناطق روستایی و محروم جنوب خراسان رضوی به ویژه راههای روستایی گناباد به زودی آغاز می شود.

محمد رحمتی عصر امروز در حاشیه افتتاح پروژه های راهسازی در گناباد در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: اعتبارات پروژه‌های نیمه تمام امسال در پی افزایش ‪ ۹۰‬درصدی اعتبارات راهسازی در سال جاری فراهم شده است.

وی تصریح کرد: باند دوم بزرگراه فیض آباد به بجستان،گام موثری در راستای بهبود وضعیت مسیر ترانزیتی خراسان رضوی به جنوب کشور است.

رحمتی خاطر نشان کرد: در مسیر مشهد تربت حیدریه گناباد، مسیرهای زیادی در راستای دو بانده کردن این محورها در نظر است که امیدواریم کل مسیر مشهد به گناباد با انجام مطالعات لازمه هر چه سریعتر عملیاتی خواهد شد.

وزیر راه و ترابری گفت: ‌اقدامات موثری در راستای بهبود وضعیت راههای روستایی سراسر کشور، انجام شده است.

وی افزود: بهبود راههای مناطق روستایی و محروم جنوب خراسان رضوی از جمله ترمیم، بهسازی و ساخت راههای روستایی در منطقه گناباد نیز به زودی شروع خواهد شد.

کد مطلب 663288

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