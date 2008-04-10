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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۳۴

سعیدی کیا:

دولت در جهت اجرای اصل 44 تلاش می کند

دولت در جهت اجرای اصل 44 تلاش می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: دولت در جهت اجرای دقیق اصل 44 در تلاش است.

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، محمد سعیدی کیا عصر امروز در حاشیه جلسه شورای اداری تربت حیدریه افزود: دولت تلاش می‌کند در همین جهت اصل 44 قانون اساسی حرکت کند زیرا توسعه کشور به این امر وابسته است.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: تمام تعاونی‌های مسکن تا پایان امسال زمین تحویل می‌گیرند.

وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص گرانی قیر گفت: مطابق مصوبه اخیر دولت وزارت نفت تفاوت نرخ قیر را به شهرداریها و وزارت راه پرداخت خواهد کرد.

سعیدی کیا همچنین به مدت ‪ ۳۰‬دقیقه با شنیدن مشکلات مردم تربت - حیدریه از زبان ‪ ۱۶‬مدیر اجرایی این شهرستان قول داد که موارد قابل اجرا را در دولت مطرح و به عرض رئیس جمهور برساند.

مجتبی صادقیان معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار تربت حیدریه خواستار حمایت دولت برای تسریع در تکمیل طرح فاضلاب و سرعت عمل در اجرای پروژه فولاد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی در سفر به تربت حیدریه با مردم دیدار و دستوراتی را برای رفع مشکلات آنها صادر کرد.

کد مطلب 663294

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