پیوند عمیق شیعه و سنی در شهرستان خواف سابقه دیرینه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خواف، دکتر ناصر واعظ زاده عصر امروز در جمع مردم شیعه و سنی شهرستان مرزی خواف با افزود: مهمان نوازی اهل تسنن این دیار از عالم بزرگوار شیعه که 10 سال رژیم پهلوی برای منزوی کردن وی را به میان اهل سنت تبعید کرد خود نشانه ای از وحدت و همدلی تسنن و تشیع از دورانهای گذشته است.

وی افزود: امسال هم که از سوی مقام معظم رهبری سال نوآوری و شکوفایی نامیده شده است و مسئولان باید برای رفاه و آسایش مردم در سال نوآوری و شکوفایی کمر همت را محکم بسته و در این راستا شبانه روز تلاش کنند.

واعظ زاده به عقب ماندگی کشور در رژیم طاغوت اشاره کرد و گفت: امروز حرکت به سمت عمران و سازندگی و شکوفایی در بخشهای مختلف کشور شروع شده است.

معاون رئیس جمهور از وضعیت اجرایی طرحهای مصوب دور اول سفر هیئت دولت در شهرستان مرزی خواف ابراز رضایت کرد و افزود: امکانات باید در خدمت همه مردم و برای همه مناطق باشد و برای دور دوم سفر طرحهایی خوبی برای شهرستان خواف دیده شده است.

فرماندار خواف در ابتدای این مراسم با بیان ویژگی های شهرستان مرزی خواف به خدمات انجام شده اشاره کرد و گفت: دولت نهم توجه ویژه ای به مناطق محروم و دور افتاده دارد و مردم این دیار که با وحدت و همدلی در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

حسین ابوالحسنی از اجرای 16 پروژه از 21 طرح مصوب دور اول هیئت دولت در شهرستان خواف خبر داد و گفت: پنج پروژه دیگر بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به زودی افتتاح خواهد شد.

مهندس سجادیان نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بحران خشکسالی اشاره کرد و گفت: 25 میلیارد تومان خشکسالی و سرما به بخشهای مختلف شهرستان خسارت وارد نموده است که باید توجه ویژه ای به این منطقه صورت گیرد.

در ابتدای این مراسم سالن ورزشی سر پوشیده خواهران با عنوان سالن ورزشی حجاب توسط معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور افتتاح شد.

این سالن که یکی از طرح های مصوب دور اول سفر رئیس جمهور برای شهرستان مرزی خواف بود 250 میلیون تومان هزینه در بر داشته است.