رئیس جمهور با خانواده دانشجویان جان باخته اردوی راهیان نور در مشهد دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد مقدس، احمدی نژاد خطاب به خانواده های دانشجویان جان باخته در اردوی راهیان نور گفت: آنها در مسیر خدا و با عشق حرکت کردند. بنده به نوبه خودم به خانواده این دانشجویان تسلیت می گویم چرا که از تربیت یک جوان انتظار خدمت او به جامعه ، فرهنگ و کشور را دارند.

وی ابراز امیدواری کرد که همه جوانان کشورمان درمسیر این دانشجویان گرانقدر گام برداشته و دنباله رو اهداف و آرمانهای کشور باشند.

رئیس جمهور اظهار داشت: باید خدا را شکر کنیم که توانسته ایم فرزندانی را تربیت کنیم که در مسیر الهی گام برداشته اند و با کسب فضائل اخلاقی و معنوی به لقاءالله پیوسته و در جوار بارگاه امام هشتم (ع) آرام گرفتند.

گفتنی است این دانشجویان که دانشجوی دانشگاه خیام مشهد بودند چندی پیش پس از بازدید از مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس به هنگام بازگشت به مشهد مقدس بر اثر تصادف جان باختند.