عملیات اجرایی احداث فرودگاه شهید مدرس در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرماندار مهولات عصر امروز در مراسم کلنگ زنی احداث فرودگاه شهید مدرس افزود: با اتمام مطالعه و انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی این فرودگاه که به مردم ۱۰شهرستان مرکز و جنوب خراسان رضوی خدمات می دهد، آغاز شد.
سید حمید موسوی تصریح کرد: فرودگاه شهید مدرس در حد فاصل تربت حیدریه - مه ولات و در نزدیکی شهرستانهای خواف، رشتخوار، کاشمر، خلیل آباد و بردسکن قرار دارد.
وی افزود: به جز فرودگاه، تمام ۱۸طرح سفر رئیس جمهور در این شهرستان تکمیل شده و برای تکمیل فرودگاه شهید مدرس ۱۸۰میلیارد ریال اعتبار پیشنهاد شده است که میزان تخصیص مرحله اول آن در جلسه هیئت دولت در استانداری خراسان رضوی مشخص خواهد شد.
وزیر اطلاعات به نمایندگی از رئیس جمهور و با حضور در جمع مسئولان اجرایی شرکت کرد.
سفر قبلی دولت به خراسان رضوی، رئیس جمهور در جمع مردم این شهرستان دستور اختصاص ۵۰۰میلیون ریال اعتبار برای مطالعه احداث فرودگاه را صادر کرده بود.
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