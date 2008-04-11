عملیات اجرایی احداث فرودگاه شهید مدرس در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرماندار مه‌ولات عصر امروز در مراسم کلنگ زنی احداث فرودگاه شهید مدرس افزود: با اتمام مطالعه و انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی این فرودگاه که به مردم ‪ ۱۰‬شهرستان مرکز و جنوب خراسان رضوی خدمات می دهد، آغاز شد.

سید حمید موسوی تصریح کرد: فرودگاه شهید مدرس در حد فاصل تربت حیدریه - مه ولات و در نزدیکی شهرستانهای خواف، رشتخوار، کاشمر، خلیل آباد و بردسکن قرار دارد.

وی افزود: به جز فرودگاه، تمام ‪ ۱۸‬طرح سفر رئیس جمهور در این شهرستان تکمیل شده و برای تکمیل فرودگاه شهید مدرس ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال اعتبار پیشنهاد شده است که میزان تخصیص مرحله اول آن در جلسه هیئت دولت در استانداری خراسان رضوی مشخص خواهد شد.

وزیر اطلاعات به نمایندگی از رئیس جمهور و با حضور در جمع مسئولان اجرایی شرکت کرد.

سفر قبلی دولت به خراسان رضوی، رئیس جمهور در جمع مردم این شهرستان دستور اختصاص ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اعتبار برای مطالعه احداث فرودگاه را صادر کرده بود.