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۲۳ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

عملیات اجرایی احداث فرودگاه شهید مدرس در خراسان رضوی آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی احداث فرودگاه شهید مدرس در خراسان رضوی با حضور وزیر اطلاعات کلنگ احداث این فرودگاه در شهرستان مه ولات به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرماندار مه‌ولات عصر امروز در مراسم کلنگ زنی احداث فرودگاه شهید مدرس افزود: با اتمام مطالعه و انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی این فرودگاه که به مردم ‪ ۱۰‬شهرستان مرکز و جنوب خراسان رضوی خدمات می دهد، آغاز شد.

سید حمید موسوی تصریح کرد: فرودگاه شهید مدرس در حد فاصل تربت حیدریه - مه ولات و در نزدیکی شهرستانهای خواف، رشتخوار، کاشمر، خلیل آباد و بردسکن قرار دارد.

وی افزود: به جز فرودگاه، تمام ‪ ۱۸‬طرح سفر رئیس جمهور در این شهرستان تکمیل شده و برای تکمیل فرودگاه شهید مدرس ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال اعتبار پیشنهاد شده است که میزان تخصیص مرحله اول آن در جلسه هیئت دولت در استانداری خراسان رضوی مشخص خواهد شد.

وزیر اطلاعات به نمایندگی از رئیس جمهور و با حضور در جمع مسئولان اجرایی شرکت کرد.

سفر قبلی دولت به خراسان رضوی، رئیس جمهور در جمع مردم این شهرستان دستور اختصاص ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اعتبار برای مطالعه احداث فرودگاه را صادر کرده بود.

کد مطلب 663314

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