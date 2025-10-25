ارائه خدمات ۳۰ میلیاردی دندانپزشکی در شهرستان بن

سرهنگ علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش مرحله از اعزام گروه‌های جهادی دندانپزشکی شهید دکتر رهنمون به این شهرستان، بیش از سه هزار نفر از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره‌مند شدند.

وی تصریح کرد: گروه جهادی به مدت دو روز در منطقه یانچشمه خدمات ترمیم، کشیدن و آموزش بهداشت دهان و دندان را ارائه کردند.

وی با اشاره به ارزش تقریبی خدمات ارائه‌شده، اظهار داشت: مجموع خدمات درمانی و آموزشی این گروه‌ها بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده که بدون دریافت هزینه از مردم منطقه انجام شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و کاهش هزینه‌های درمانی ایفا کرده است.

فرمانده سپاه بن همچنین از استقبال گسترده مردم از این طرح خبر داد و گفت: حضور داوطلبانه پزشکان و متخصصان در مناطق محروم، جلوه‌ای از همدلی و خدمت بی‌منت است که باید در سایر حوزه‌های درمانی نیز گسترش یابد.