ارائه خدمات ۳۰ میلیاردی دندانپزشکی در شهرستان بن

سرهنگ علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش مرحله از اعزام گروههای جهادی دندانپزشکی شهید دکتر رهنمون به این شهرستان، بیش از سه هزار نفر از خدمات رایگان دندانپزشکی بهرهمند شدند.
وی تصریح کرد: گروه جهادی به مدت دو روز در منطقه یانچشمه خدمات ترمیم، کشیدن و آموزش بهداشت دهان و دندان را ارائه کردند.
وی با اشاره به ارزش تقریبی خدمات ارائهشده، اظهار داشت: مجموع خدمات درمانی و آموزشی این گروهها بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده که بدون دریافت هزینه از مردم منطقه انجام شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و کاهش هزینههای درمانی ایفا کرده است.
فرمانده سپاه بن همچنین از استقبال گسترده مردم از این طرح خبر داد و گفت: حضور داوطلبانه پزشکان و متخصصان در مناطق محروم، جلوهای از همدلی و خدمت بیمنت است که باید در سایر حوزههای درمانی نیز گسترش یابد.
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