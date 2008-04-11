تولید علوفه در کشور به 26 میلیون تن خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد مهدی کابلی عصر امروز در جلسه ستاد نباتات علوفه ای سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: در حال حاضر به طور متوسط 25 درصد اراضی کشور به کشت محصولات علوفه ای اختصاص دارد.

وی با تاکید بر اینکه خودکفایی در فرآوردهای دامی در گرو خودکفایی در تولید نباتات علوفه ای است، عنوان داشت: عمده ترنین مشکلات تولید علوفه در کشور نوسانات قیمت علوفه، ناکافی بوده اعتبارات اختصاص یافته به این بخش و کمبود بذر با پتانسیل تولید بالاست.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز اظهار داشت: امسال بیش از 87 هزار هکتار از مزارع استان به کشت محصولات علوفه ای اختصاص یافته است.

رضا فتوحی تصریح کرد: پیش بینی می شود از این میزان زمین تحت کشت علوفه بیش از 527 هزار تن محصولات علوفه ای برداشت شود.

وی با اشاره به تنگناها و موانع کشت ذرت در استان لرستان یادآور شد: دیم بودن مزارع استان ، خورد و پراکنده بودن اراضی تحت کشت این محصولات، کمبود دستگاههای ذرت خشک کن و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش است.