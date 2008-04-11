استعدادهای جدیدی در مسابقات انتخابی سنندج به جامعه کشتی معرفی می شوند

محسن فرح وشی عصر روز گذشته در حاشیه برگزاری مسابقات فینال چهار وزن نخست مسابقات انتخابی تیم ملی آزاد جوانان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: خوشبختانه در مسابقات چهار وزن اول کشتی گیران بسیار خوبی از لحاظ فنی شرکت داشتند و بدون شک این رقابتها افراد و استعدادهای جدیدی را به جامعه کشتی کشور معرفی خواهد کرد.

وی ادامه داد: حضور پرشمار کشتی گیران در این مسابقات را باید به فال نیک گرفت زیرا می توان در دل این همه کشتی گیر با استعداد، افراد نخبه و برتر را به تیم ملی دعوت کرد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشور گفت: جای بسی خوشبختی است که بعضی از این جوانان با هزینه شخصی خود و از استانهای بسیار دور کشور در این رقابتها حاضر شده اند و ما نیز با کمال احترام اجازه حضور در مسابقات را به آنها داده ایم.

فرح وشی ضمن انتقاد از شیوه انتخاب سهیمه های استانی عنوان کرد: متاسفانه همکاران ما در بعضی از استانها به صورت کاملا گزینشی عمل کرده و بر اساس لیاقت و توانایی ورزشی افراد را به این مسابقات اعزام نکرده بودند.

وی کنار گذاشتن بازیکنان با تکنیک و توانمند از حضور در این رقابتها را ظالمانه دانست و تصریح کرد: من در مراسم وزن کشی افرادی را که با هزینه شخصی به سنندج آمده بودند در رقابت ها شرکت دادم و امروز دیدیم که یکی دو نفر از این جوانان مقامهای اول و دوم وزنهای خود را به دست آوردند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشور یادآور شد: با توجه به اینکه در تیم بزرگسالان کشورمان مشکل داریم باید شرایط حضور این جوانان علاقمند برای ساختن تیم ملی قوی در آینده را بیشتر مهیا کنیم.

وی عنوان کرد: برگزاری این رقابتها و مسابقات مشابه باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان فدارسیون قرار گیرد زیرا انجام این مهم باعث ساختن تیم ملی با پشتوانه برای کشور عزیزمان خواهد شد.

فرح وشی در ادامه با اشاره به برنامه های تیمهای کشتی آزاد جوانان کشور افزود: سعی خواهیم کرد نفرات اول و دوم هر وزن این رقابتها را البته با نظر کمیته فنی مسابقات به اردوی تیم ملی دعوت کنیم و برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان آماده شویم.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: بعد از پایان این رقابت ها اردوهای تیم ملی را آغاز می شود و خود را برای حضور در رقابتهای جایزه برگ آذربایجان آماده خواهیم کرد و سپس در مسابقات جایزه بزرگ استانبول، جام بین المللی شهدای کشتی، مسابقات آسیای قطر و مسابقات جهانی جوانان شرکت خواهیم کرد.