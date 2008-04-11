دو هزار واحد صنعتی آلاینده در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن اصیلیان شامگاه پنجشنبه در حاشیه برگزاری همایش توجیهی هشتمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران در شیراز با بیان اینکه شمار کثیری از این واحد های آلاینده در تهران قرار دارند، افزود: در حال حاضر حدود 35 درصد واحدهای صنعتی کشور در تهران وجود دارند که این امر موجبات آلایندگی هوا و بروز مشکلاتی برای مردم را فراهم می کند.

وی گفت: برخی از صاحبان صنایع نسبت به اعمال قوانین سختگیرانه محیط زیست انتقاد دارد اما همواره باید در نظر داشت که اعمال این قوانین سختگیرانه به نفع شهروندان و حتی خود صنایع است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه این سازمان طی مدت گذشته اقدامات موثری در خصوص مکان یابی واحدهای صنعتی و نظارت بر فعالیتهای آنان صورت داده، گفت: صنعت یکی از موضوعاتی است که تا حد زیادی در بخش تخریب محیط زیست انسانی اثر گذار است.

اصیلیان با بیان اینکه میزان تخریبهای صورت گرفته در صنایع مختلف شدت و ضعف دارد، بیان داشت: در این بخش محیط زیست کشور با اعمال تمهیدات لازم در پی کاهش آلودگیها تا حد ممکن است.

همچنین سرپرست محیط زیست استان فارس گفت: شیراز هیچگاه در بخش آلودگی هوا وضعیت بحرانی نداشته و این میزان آلودگی همواره در حد مجاز بوده است.

قاسم دیانت طلب اظهار داشت: در حال حاضر دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان فارس فعال بوده و برای راه اندازی دو ایستگاه ثابت در شیراز نیز اقدامات لازم صوات گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نمایشگاه بین المللی محیط زیست کشور گفت: سال گذشته شهرستان شیراز در این نمایشگاه عنوان شهر سبز را دریافت کرده که این مسئله حاکی از اقدامات و فعالیت های مناسب محیط زیست استان طی مدت اخیر بوده است.

هشتمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست مقارن شش تا 9 شهریور ماه امسال در تهران برگزار می شود.