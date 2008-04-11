به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی روز گذشته در این جلسه که با حضور فرماندار، امام جمعه، نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی و مدیران محلی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به همراهی رئیس جمهور در بازدید از تأسیسات هسته ای نطنز و مشاهده موفقیت اساتید و دانشجویان کشورمان در این زمینه، پیگیری بحث فناوری در عرصه های مختلف در کشور را امر مهمی تلقی کرد و گفت: ما مصمم هستیم امسال بحث فناوری را در تمامی عرصه ها جدی تر از گذشته پیگیری کنیم از این رو در اجلاس اخیر وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی که در پاکستان برگزار شد، پیشنهاد کردیم که کشورمان پرچم دار فناوری نانو در سطح جهانی اسلام باشد که مورد قبول کشورهای شرکت کننده قرار گرفت.

وی که به عنوان نماینده دولت در این جلسه حضور داشت گفت: مصوبات هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی را عینی تر و عملیاتی تر عنوان کرد و اظهار داشت: هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی، علاوه بر جلسه پایانی سفر، جلساتی را در قالب سه کارگروه کار و اشتغال، صنعت و کشاورزی، برگزار می کند که در آن مسایل و مشکلات استان بررسی می شود و تصممیم گیری صورت می گیرد.

وزیر علوم درباره برنامه های دولت در زمینه نوآوری و شکوفایی گفت: دولت مصمم است، تمامی پروژه های نیمه تمام را تا پایان امسال تکمیل کند و اولویت با پروژه های نیمه تمام است.

وی تأکید کرد: مسئولان باید مواردی را که به نوآوری کمک می کند، در قالب طرحها و پروژه ها به مسئولان رده بالای خود ارائه کنند و مطمئن باشند که این طرحها مورد استفاده قرار می گیرد.

زاهدی تحول اقتصادی را از دیگر اهداف دولت در سال جاری عنوان کرد و در خصوص کاهش نرخ بیکاری در کشور گفت: در سال گذشته علیرغم افزایش جمعیت جوان کشور با 2 درصد کاهش نرخ بیکاری در سطح کشور مواجه بودیم و در سال جاری نیز این روند ادامه خواهد داشت که در این زمینه انجام پروژه های زودبازده در اولویت خواهد بود.

وزیر علوم ابراز امیدواری کرد: امسال با اجرای قانون خدمات کشوری و نظام هماهنگ بخش عمده مشکلات کارمندان دولت حل شود.

زاهدی همچنین در جلسه ملاقات مردمی این شهرستان شرکت کرد و به مسایل و مشکلات اقشار مختلف مردم نیشابور رسیدگی کرد.