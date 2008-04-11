ساختمان پزشکی قانونی لرستان احدث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید رضا دهناد عصر دیروز در بازدید از اداره کل پزشکی قانونی لرستان افزود: این ساختمان در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات و موانع این اداره کل ابراز امیدواری کرد: با توجه به تامین زمین مورد نیاز و انتخاب مشاور این پروژه عملیات اجرایی طرح مذکور که شامل سالن تشریح ، آزمایشگاه مجهز ، محل آموزش و ساختمان اداری خواهد بود با انتخاب پیمانکار آغاز شود.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به اینکه عملیات آزمایشگاه مدرن پزشکی قانونی توسط استانهای مجاور با صرف مدت زمان طولانی انجام پذیرفته است، یادآور شد: با توجه به تجهیزات آزمایشگاهی مدرن خریداری شده در استان به صورت موقت با استفاده از یک ساختمان اداری آزمایشگاه مورد نظر در دو ماه آینده برای ارائه خدمات سریع و صحیح به لرستانیها راه اندازی خواهد شد.