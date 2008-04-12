سرمایه گذاری بی سابقه خارجیان در بخش آب ایران

رسول زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جذب سرمایه گذار خارجی در بخش آب وزارت نیرو در سال 86 گفت: سال گذشته اولین بار بود که سرمایه گذاران خارجی در بخش آب کشور حضور یافتند؛ این درحالی است که در سایر بخشهای انرژی نظیر برق، گاز و نفت این سرمایه گذاری ها قدمت چند دهه ای دارد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: سرمایه گذاری در بخش آب اولین بار در سال گذشته اتفاق افتاد که در این راستا وزارت نیرو ظرف یکسال تلاش کرد تا مناقصاتی برگزار کند؛ در حال حاضر نیز پیگیر انعقاد قراردادهای بانکی طرحهای مشمول حضور سرمایه گذاران خارجی است.

وی تصریح کرد: در این سال به لحاظ حجم عملیات، اقدامات بی نظیری انجام شد که باید منتظر بود که نتایج آن نیز به خوبی اقدامات باشد؛ چراکه بخش اعظم نتایج این مذاکرات و اقدامات از کنترل وزارت نیرو خارج است و به مسائل سیاسی برمی گردد. زرگر ارزش طرحهایی را که سرمایه گذاران خارجی در آن حضور یافته اند، 1.5 میلیارد دلار ذکر کرد.

وی همچنین در خصوص حضور مالزیایی ها در ساخت سد بختیاری به عنوان بلندترین سد جهان خاطرنشان کرد: برای احداث سد بختیاری نیز با مالزیایی ها و سایر کشورها در حال مذاکره هستیم اما انجام این مذاکرات زمان بر است چراکه سد بختیاری، سدی عظیم و بزرگ است.



