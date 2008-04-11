به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز در نشست «حکمت عطار» که در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد، دکتر غلامرضا اعوانی رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به بحث از معنای حکمت نزد این عارف بزرگ ایران پرداخت و گفت: سخن عطار زبان حال است نه قال.

دکتر اعوانی به آثار ادیبان در سالهای اخیر در زمینه عطارپژوهی اشاره کرد و گفت: محققان برجسته‌ای چون: علامه محمد قزوینی، سعید نفیسی، بدیع الزمان فروزانفر، عبدالحسین زرین کوب، محمد جواد مشهور و دکتر شفیعی کدکنی در زمینه شناخت عطار کار کرده‌اند. در میان غربیان نیز کسانی چون هلموت ریتر با نگارش اثر گرانسنگ «دریای جان» کاری در ردیف ماسینیون و نیکلسون، در زمینه عطار پژوهی کرده‌ است.

وی سپس به جایگاه بلند عطار نزد سایر عرفای بزرگ چون: مولوی، شبستری و علاء الدوله سمنانی اشاره کرد و گفت: مقام عطار در آثار دیگر شاعران چون مولانا بسیار بالاست، مثلاً مولوی مقام عطار را بالاترین مقام، یعنی مقام روح می‌داند که مقامی ورای مقام حس، خیال، عقل و دل است. حکمت عطار با روح آمیخته است.

دکتر اعوانی در ادامه گفت: شیخ محمود شبستری، نویسنده "گلشن راز"، هم در مورد عطار گفته است: مرا از شاعری خود عار ناید/ که در صد قرن چون عطار ناید. چه عطاری که عطار جهان است/ سخنهای وی از اسرار جان است. در این شعر شاهدیم که شبستری مقام جان را که بالاترین مقام است، به عطار نسبت می‌دهد.

دکتر اعوانی سپس به مسئله شعر به عنوان حکمت پرداخت و گفت: پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید که گاهی شعر به حکمت می‌رسد. شعر از شعور و آگاهی می‌آید که به معنای حکمت است. عرفان نمونه اعلای شعور الهی است و شعر وسیله‌ای برای بیان حقایق، دقایق، معرفت، حقیقت، خودشناسی، دیگر شناسی و نظر الهی به وجود، طبیعت، نور الهی و ... است.

وی در ادامه به دو اصطلاح کلیدی درد و مرد در آثار عطار اشاره کرد و گفت: عطار مرد اهل درد است و شعر را حکمت و قوت و جان می‌بخشد. شاعران ما حکیم‌اند و یکی از افتخارات عرفان حکمت است. اساساً عرفان عین حکمت است و متافیزیک واقعی است و متافیزیک اسلامی و دینی عرفانی است. عرفان شعبه‌ای از معرفت است که از ولایت حاصل می‌شود. لذا لفظ صوفی را که برای مولانا و عطار به کار می‌بریم، بدین معناست که ایشان صوفیان حقیقی هستند.

دکتر اعوانی در پایان گفت: عطار جامع علوم زمان خود بود و از او می‌توان خودشناسی، راه سیر و سلوک، روانشناسی و علم النفس الهی و نقد اجتماعی آموخت. زبان او زبان حال است، نه قال و او از تمثیل برای متمثل ساختن حقایق الهی استفاده می‌کند.